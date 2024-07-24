e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, eksper raporlarının artık e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini duyurdu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren gelişmeyle birlikte düzenlenen raporlar e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edilecek.

UYGULAMA DEVREYE ALINDI

TÜSED tarafından yapılan açıklamada, "Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir" denilirken uygulamanın 10 Temmuz'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

ARTIK EKSPERTİZ RAPORLARI DA E-DEVLET ÜZERİNDE

Söz konusu uygulamanın gerçek kişilere ilişkin Trafik ve Kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları e-Devlet üzerinden görüntülenebileceği kaydedilirken, "Bu çerçevede hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Sigortalılar, söz konusu uygulamaya e-Devlet üzerinden Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama adımı takip edilerek ulaşabilmektedir" bilgisi paylaşıldı.