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e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.07.2024 11:03
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Araç sahibi herkesin bilmesi gereken yeni karar! Kazaya karışan araçlara ilişkin düzenlenen eksper raporları artık e-Devlet üzerinden görülebilecek. Böylece hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, eksper raporlarının artık e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini duyurdu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren gelişmeyle birlikte düzenlenen raporlar e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edilecek.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

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UYGULAMA DEVREYE ALINDI

TÜSED tarafından yapılan açıklamada, "Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir" denilirken uygulamanın 10 Temmuz'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

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ARTIK EKSPERTİZ RAPORLARI DA E-DEVLET ÜZERİNDE

Söz konusu uygulamanın gerçek kişilere ilişkin Trafik ve Kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları e-Devlet üzerinden görüntülenebileceği kaydedilirken, "Bu çerçevede hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Sigortalılar, söz konusu uygulamaya e-Devlet üzerinden Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama adımı takip edilerek ulaşabilmektedir" bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekspertiz
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