e-Devlet'ten veya SGK'dan mutlaka kontrol edin! Yeni yılda yüzde 60 fazla ödeme çıkabilir: Sadece onlar muaf olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba yasa ile SGK borçlanmasında ciddi değişiklikler yapılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı torba yasaya göre, SGK borçlanma oranlarında artışlar yapılacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kimlerin ne kadar etkileneceği açıkladı. Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden artışlardan etkilenilmemesi için Ocak ayının beklenilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ezgi Sivritepe

Dün açıklanan yeni torba yasa ile pek çok değişikliğinde kapısı aralandı. 2026 yılında yeni vergilerin hayatımıza girmesi bekleniyor. Kira istisnalarından, araç alım-satımında ödenen harç tutarına kadar yeni düzenlemeler gelecek.

YÜZDE 45'E ÇIKARTILACAK

SGK prim borçlanması ile emekli olacakları doğrudan etkileyecek olan madde de torba yasaya eklendi. Şu anki uygulamaya göre ise, SGK’ya yapılan her türlü borçlanmalarda, kişinin kendisi tarafından belirlenen prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyor. Kanun teklifinin yeni yılda hayata geçirilmesi ile hizmet borçlanmasında uygulanan prim oranı yüzde yüzde 45’e çıkartılacak.
KİMLER ETKİLENECEK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili açıklamasında doğum borçlanmasının bu düzenlemeden muaf olacağını kaydetti. Buna göre, yeni düzenlemeden etkilenecek borçlanmalar şu şekilde:

Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi ile 18 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen bir kişinin 210.644 TL ödemesi gerekecek.

OCAK AYINI BEKLEMEYİN

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yüzde 41'lik bir artış olacağını kaydetti ve, "Ocak ayında asgari ücrete gelecek zam da eklendiğinde, borçlanma tutarları %60’ların hatta üzerinin de üstüne çıkabilir" sözlerini kullandı.
BORÇLANMA YAPACAKLAR DİKKAT!

Eksik günü olanları uyaran Erdursun, e-Devlet veya SGK'dan kontrol edilmesi gerektiğini kaydederek şu uyarılarda bulundu:

"•Eksik gününüz varsa hemen e-Devlet’ten veya SGK’dan durumunuzu kontrol edin.
•Borçlanma başvurunuzu geciktirmeyin.
•Torba yasa yürürlüğe girmeden işlemlerinizi tamamlayın"
YÜZDE 60 FAZLA ÖDEME ÇIKABİLİR

Son olarak Erdursun, Ocak ayının beklenilmemesi gerektiğinin altını çizerek,kanun düzenlemesi ile yüzde 41'lik artıştan etkilenebileceği gibi aynı zamanda asgari ücret zammından dolayı yüzde 60– yüzde 90 arasında fazladan ödeme yapabileceğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
