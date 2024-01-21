E -ticaret platformları için yeni talep: "Taban ve tavan uygulaması getirilsin"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması getirilmesini istedi. Palandöken, "Sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli" dedi.

Palandöken, e-ticarette sık kullanılan pazar yeri platformlarının komisyon oranlarına dair açıklama yaptı.

Esnafın artık e-ticarette iyice boy gösterdiğine işaret eden Palandöken, "Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45'i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yüksek komisyon oranlarının, esnafa külfet olurken satış fiyatlarını da en az yüzde 20 etkileyerek vatandaşa pahalılık şeklinde yansıdığını belirterek, "Öte yandan, sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli. e-ticaret yapan esnafımız haftada bir defa indirim yapmaya zorlanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





