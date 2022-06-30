FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. E-ticarete yeni yasa! Artık bunu yapana 100 bin lira ceza var...

E-ticarete yeni yasa! Artık bunu yapana 100 bin lira ceza var...

30.06.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla, ölçekler de dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme geldi. E-ticaretle uğraşanlar, sattıkları maldan sorumlu olacak. Markaların taklit ürünleri artık internet sitelerinde satılamayacak.

E-ticarete yeni yasa! Artık bunu yapana 100 bin lira ceza var...

Haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçecek, sektörü kontrol altına alarak tüketiciyi koruyacak e-ticaret düzenlemesi Meclis’te görüşüldü. AK Parti’nin 15 maddelik e-ticaret teklifi dün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda dün kabul edildi.

Pandemi ile birlikte e-ticaret platformlarının kullanılma oranı arttı. 2020 yılında 256 bin 861 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı, 2021 yılında yüzde 88’lik artışla 484 bin 347’ye ulaştı. Bu işletmelerin 472 bin 604’ü elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor.

iStock-525883066

HAKSIZ TİCARET ENGELLENECEK

Teklifle beraber, e-ticarette meydana gelen haksız ticari uygulamalar engellenecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısalacak. E-ticaretle uğraşanlar sattıkları maldan sorumlu olacak. Aracılar, satışa sunulan bir ürünün hukuka aykırı olup olmadığı konusunda sorumlu tutulmayacak. Ancak hukuka aykırı bir ürün satışını tespit eden aracı, bu ürünü satıştan kaldıracak. Daha sonra da satıcının bilgileri kolluk kuvvetlerine iletilecek. Satıcı, yasaklanan ürünün hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa, bunu ispatlamakla yükümlü olacak.

REKLAM SINIRI GELİYOR

Markaların taklit ürünleri artık internet sitelerinde satılamayacak. Teklifte, bu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, diğer işletmecilerin tedarikçileriyle çalışarak onların markalarına benzer ürünler ürettirdiği ve finansal gücünü kullanarak bu işletmeleri geri plana ittiği belirtildi. Firmalara, cirolarına göre reklam sınırı getiriliyor. Net işlem hacmi 39 milyar TL'nin üzerinde olan firmalar piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunamayacak.

iStock-899198454

HABERSİZ İNDİRİM YOK

Platformlar, satıcıların 10 liraya satışa koydukları bir ürünü 'indirimli' olarak listeleyip 8 liradan satabiliyor, aradaki farkı satıcıya ödüyorlardı. Yeni düzenleme ile birlikte platformlar, satıcıdan habersiz kampanya gerçekleştiremeyecek. Teklifle e-ticaret platformu kurmak zorlaştırılıyor. Teklife göre, net işlem hacmi 10 milyar Lirasının, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan platformlar, artık elektronik ticaret lisansı alacaklar. Lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dâhil edilmeyecek.

PARA CEZALARI GELİYOR

Aracı, bundan sonraki süreçte platformdaki fiyatları daha dikkatli izleyecek. Buna göre, haksız rekabete neden olan bir durum varsa, önce kendisi harekete geçecek. Aksi takdirde her bir satıcı için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek. Aracılar, kendilerine ait diğer platformların reklamını yapması durumunda ise 20 milyon TL'ye kadar para cezası ile karşılaşacak. Üstelik, bu durumun tekrarlanması durumunda verilen ilk cezanın iki katı, yeni bir idari para cezası olarak uygulanacak. (Yenişafak)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin suyu en ucuz şehri! 1 ay ücretsiz olacak!Türkiye’nin suyu en ucuz şehri! 1 ay ücretsiz olacak!
Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklamaAdana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama
Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldıAsgari ücret için tüm hesaplar yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.