FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. E-ticarette dengeler değişiyor! Resmen kabul edildi: İşte yeni yasa ile değişecekler...

E-ticarette dengeler değişiyor! Resmen kabul edildi: İşte yeni yasa ile değişecekler...

01.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçecek, sektörü kontrol altına alarak tüketiciyi koruyacak e-ticaret düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı. Yeni kanun ile e-ticaretle uğraşanlar, sattıkları maldan sorumlu olacak. Markaların taklit ürünleri artık internet sitelerinde satılamayacak.

E-ticarette dengeler değişiyor! Resmen kabul edildi: İşte yeni yasa ile değişecekler...

E-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla, ölçekler de dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme için flaş bir gelişme yaşandı. Elektronik ticarette tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

HAKSIZ TİCARET ENGELLENECEK

Yeni kanun ile e-ticarette meydana gelen haksız ticari uygulamalar engellenecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısalacak. E-ticaretle uğraşanlar sattıkları maldan sorumlu olacak. Aracılar, satışa sunulan bir ürünün hukuka aykırı olup olmadığı konusunda sorumlu tutulmayacak. Ancak hukuka aykırı bir ürün satışını tespit eden aracı, bu ürünü satıştan kaldıracak. Daha sonra da satıcının bilgileri kolluk kuvvetlerine iletilecek. Satıcı, yasaklanan ürünün hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa, bunu ispatlamakla yükümlü olacak.

e-ticaret

REKLAM SINIRI GELİYOR

Markaların taklit ürünleri artık internet sitelerinde satılamayacak. Teklifte, bu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, diğer işletmecilerin tedarikçileriyle çalışarak onların markalarına benzer ürünler ürettirdiği ve finansal gücünü kullanarak bu işletmeleri geri plana ittiği belirtildi. Firmalara, cirolarına göre reklam sınırı getiriliyor. Net işlem hacmi 39 milyar TL'nin üzerinde olan firmalar piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunamayacak.

HABERSİZ İNDİRİM YOK

Platformlar, satıcıların 10 liraya satışa koydukları bir ürünü 'indirimli' olarak listeleyip 8 liradan satabiliyor, aradaki farkı satıcıya ödüyorlardı. Yeni düzenleme ile birlikte platformlar, satıcıdan habersiz kampanya gerçekleştiremeyecek. Teklifle e-ticaret platformu kurmak zorlaştırılıyor. Teklife göre, net işlem hacmi 10 milyar Lirasının, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan platformlar, artık elektronik ticaret lisansı alacaklar. Lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dâhil edilmeyecek.

PARA CEZALARI ARTIYOR

Aracı, bundan sonraki süreçte platformdaki fiyatları daha dikkatli izleyecek. Buna göre, haksız rekabete neden olan bir durum varsa, önce kendisi harekete geçecek. Aksi takdirde her bir satıcı için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek. Aracılar, kendilerine ait diğer platformların reklamını yapması durumunda ise 20 milyon TL'ye kadar para cezası ile karşılaşacak. Üstelik, bu durumun tekrarlanması durumunda verilen ilk cezanın iki katı, yeni bir idari para cezası olarak uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Uzmanlar kritik tarihi işaret ettiBenzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Uzmanlar kritik tarihi işaret etti
Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Rakamı gören vatandaşlar kuyumculara akın ettiRakamı gören vatandaşlar kuyumculara akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha! Benzin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha! Benzin ve LPG fiyatları...

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Asgari ücret açıklaması için saat belli oldu!

Asgari ücret açıklaması için saat belli oldu!

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Memur ve emekli herkesi kapsayacak! 1234 lira...

Memur ve emekli herkesi kapsayacak! 1234 lira...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.