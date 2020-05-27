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ECB Başkanı ekonomik daralmaya yönelik tahminini revize etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2020 14:59 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söyledi.

ECB Başkanı ekonomik daralmaya yönelik tahminini revize etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söyledi.

Frankfurt'ta gençlerle diyalog etkinliğine katılarak soruları cevaplayan Lagarde, ECB’nin büyümeye yönelik “ılımlı” senaryosunun zaman aşımına uğradığını belirtti.

“Büyüme senaryosu orta ve şiddetli ölçek arasında olacak” ifadesini kullanan Lagarde, Avro Bölgesi’nin ekonomisinde Kovid-19 nedeniyle daralmanın yüzde 8 ile 12 arasında olacağını söyledi.

ECB, daha önce söz konusu daralmanın yüzde 5 ile 12 arasında olacağını açıklamıştı.

19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 azalmıştı. İkinci çeyrekte bölgede daralmanın Kovid-19 tedbirlerinin ekonomik faaliyetleri durdurması nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olması bekleniyor.

KAYNAK:AA


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