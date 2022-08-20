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Eczaneyi çeviremeyen devrediyor: İlaç zammı sonrası sayıları her geçen gün azalıyor! 3 milyon lira…

20.08.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlaç fiyatlarına gelen zam ve maliyetlerdeki yüzde 90’a varan artış eczanelerde yeni bir sorunu ortaya çıkardı. Kapatmak daha masraflı olunca eczacılar devir yoluna gitti. İstanbul’da her ay 60’a yakın eczanenin devredildiği ifade edilirken, devir ücretlerinin ise 200 bin lira ile 3 milyon lira arasında değiştiği belirtiliyor.

Eczaneyi çeviremeyen devrediyor: İlaç zammı sonrası sayıları her geçen gün azalıyor! 3 milyon lira…

İlaç fiyatlarına bu yıl içerisinde yüzde 37 ve yüzde 25 olmak üzere iki kez zam yapıldı. Zamların ilaç firmalarını rahatlatması ve özellikle Ekim 2021’den beri etkisini hissettiren ilaç krizini hafifletmesi bekleniyordu. Ancak eczacılar, zamların beklenen etkiyi yaratmadığını, devletin ilaç firmalarına belirlediği satış kurunun reel döviz kurunun altında kaldığını ifade ediyor.

İLAÇTAN DEĞİL KOZMETİKTEN GEÇİNİYORLAR

Yakın zamanda iş bırakmaya hazırlanan eczacılar kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) 2019 yılında yayımladığı “Eczanelerde Ekonomik ve Finansal Durum Araştırması” raporuna göre, eczanelerin yüzde 78’i bankalardan kredi kullanıyor. Eczaneler arasında bir krediyi başka bir krediyle kapatma oranı ise yüzde 48’i buluyor. Artık ilaçtan değil kozmetik ve takviye ürünlerden kazanan eczacılar yapılan son zamlarla birlikte, kârlılığının iyice düştüğünü, maliyetlerinin en az yüzde 80-90 arttığını ve iki çalışanının işten ayrıldığını dile getiriyor. Masrafların altından kalkamayanlar ise çözümü eczaneleri devretmekte buluyor.

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HER 60 ECZANE DEVİR İLANINA ÇIKIYOR

Habertürk TV’de yer alan haberde, sadece İstanbul’da devir için bir ayda ilana çıkan ilan sayısının 60 olduğunu belirten eczacılar darboğaza girdiklerini ifade ediyorlar. Konuya ilişkin görüş bildiren Eczacı Zozan Padel, eczane kapatmanın da masraflı olduğunu belirterek, “Personelin tazminatını ödemek zorundasınız. Birikmiş kira borçlarını kapatmak zorundasınız. İlaçları geri vermekten dolayı çıkacak KDV’yi kapatmak zorundasınız. Bu durumdan bakınca devir etmek daha makul bir seçenek gibi gözüküyor” dedi.

Devir ücretlerinin minimum 200 bin liradan başladığını söyleyen Zozan Padel, İstanbul için bu rakamların 3 milyon liraya kadar çıktığını kaydetti.

‘YENİ ECZACILIK FAKÜLTESİ AÇILMASIN’ TALEBİ

Yeni eczacıları bekleyen bir diğer sıkıntının nüfusa göre eczane açma kriteri olduğunun altı çizilirken, konuya ilişkin konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Sezgin, “Bundan 5-10 sene sonra yeni eczacılar nerede çalışacak. Ya da bu devir konusu nereye taşınacak? Artık eczacılık fakültesi açılmasını istemiyoruz” dedi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI NE DİYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz’da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla TEB başkanı ve üyeleriyle görüştüğünü belirterek üç karar aldıklarını duyurmuştu.
Koca, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncellenmesini, pandemi nedeniyle eczanelerde İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılmasını ve güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunların minimuma indirilmesini kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

Eczacılar ise her sene fiyat güncellemesi sürecinde yaşanan ilaç sıkıntısının, artık tüm yıla yayılan "kronik" bir hal almasından endişe ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Eczane
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