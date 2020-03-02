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Edirne'nin ünlü tava ciğerinin porsiyonunda tavan fiyat 28 lira oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde, gelen zamla porsuyonu 28 TL'den satılmaya başlandı. Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ne bağlı işletmelerde tava ciğeri hala 25 TL'lik tarife üzerinden satılırken, köftede ise her iki odaya bağlı işletmelerde fiyat artışına gidilmedi.

Edirne'de uzun süredir tavan fiyat uygulamasıyla en yüksek fiyat olan 25 TL'den satılan, kentin meşhur lezzeti tava ciğerine zam geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) bağlı işletmeler, odaya yaptıkları zam talebinin karşılığını aldı ve ciğerin porsiyonu 28 TL'ye çıktı. ETSO söz konusu zam talebini köftede kabul etmezken, fiyat üzerinde söz sahibi bir diğer kuruluş olan Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) ise henüz üyeleri için zam kararı almadı.

'ZAM YAPMADAN ÖNCE TÜM GİRDİLERİ KONTROL EDİYORUZ'

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, talebin odaya üye olan işletme sahiplerinden geldiğini söyledi. Zıpkınkurt, en son 1 yıl önce zam yapılan ciğerde girdi maliyetlerine dikkat çekerek, "Biz şöyle bir prosedür izliyoruz, önce firmalardan ürettiği ürünle alakalı talep geliyor, fiyat tarifesinin güncellenmesini ve yeni fiyatın belirlenmesini istiyor. Biz önce bu talebi alıyoruz, meslek komitesine gönderiyoruz. Komite bu fiyat tarifesine bakıyor, ham madde girişleri, doğal gaz, akaryakıt, personel, elektrik yani tüm girdileri toparlıyor ve bir kanıya varıp bize rapor veriyor. Diyor ki, bu istenen fiyat doğrudur, yönetime tekrar geliyor. Yönetime gelen rapor doğrultusunda girdiler piyasada yeniden kontrol ediliyor. Ardından tekrar yönetime geliyor. Daha sonra bunu odamız meclisinde görüşüyoruz. Mecliste sektör temsilcisi çıkıyor diyor ki 'şu tarihte aldığımız fiyata şu kadar zam geldi' gibi tüm bilgilerini aktarıyor. Meclis de kendi iradesiyle fiyat böyle olmalı şeklinde fiyat onaylanıyor" diye konuştu.

'TAVAN FİYAT VERDİK, DAHA AŞAĞI DA UYGULANABİLİR'

Verilen 28 TL'lik tarifenin tavan fiyat olduğunu söyleyen Zıpkınkurt, "Bizim verdiğimiz fiyat tavan fiyat. Serbest piyasa koşularında arkadaşlarımız bu fiyatı alabilir ama daha aşağı da uygulayabilir, en üst rakamı da uygulayabilir. Yani arz, talep meselesi bu. Köftede henüz bir talep yok bize gelen. Tabi bunlar et fiyatlarıyla alakalı, et fiyatlarında bir yükselme olursa bununla ilgili köfteciler de fiyat tarifesi isteyecektir" dedi.

EDESOB BAŞKANI: TALEP GELİRSE BİZ DE FİYAT ARTIŞI VERİRİZ

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz ise birliklerine bağlı işletmelerde henüz fiyat zammı uygulamadıklarını söyleyerek, "Ciğerdeki fiyat artışı konusu zaten 2 aydır Edirne'nin gündeminde vardı. Bir ara fiyat tarifesi almadan da bazı arkadaşlar ciğer fiyatlarını artırdılar. Bize şu ana kadar yapılan müracaatları biz onaylamadık. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın da geçen hafta ciğere fiyat zammını onayladığını öğrendik. An itibarıyle bu gelişmeden sonra bu ayki yönetim kurulu toplantısına ciğerle ilgili artış talebi gelirse biz de bu zammı vermek zorundayız. Sonuç olarak ETSO'ya kayıtlı olan ciğerci esnafıyla Esnaf Odaları Birliği'ne kayıtlı olan ciğerci esnafının girdi fiyatları arasında bir fark yok. Eğer onlar girdi fiyatlarından dolayı bu fiyatı vermişse bizim de vermek zorunda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Fiyat artışının normal olduğunu söyleyen Cingöz, "Ben olması gerekenin bu olduğuna inanıyorum. En son geçen sene Mart ayının sonunda ciğere zam vermiştik. 1 yılda çok şey değişti. Ham maddeye fark geldi, asgari ücrete farkı geldi. Özellikle enerjiye çok ciddi fark geldi. Dolayısıyla ETSO da artık fiyat verdiği için biz de talep gelirse kabul edeceğiz" dedi.

KAYNAK:AA

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