Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor

Bulgaristan’ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecini kaldırmasının ardından, Edirne’ye gelmeye başlayan Bulgar turistler, cuma günleri ve özellikle hafta sonları kentte adım atacak yer bırakmıyor. Her cuma kentte kurulan Ulus Pazarı’na gelen komşu ülke vatandaşları, hem tekstil hem de mutfak ihtiyaçlarını da buradan karşılıyor. Taşıyabildikleri kadar ürün alan Bulgar turistler, iki ülkede de artan koronavirüs vaka artışına aldırmayarak alışverişlerine devam ediyor.

'AKIN AKIN GELİYORLAR'

Ulus Pazarı esnafından Salih Mızrak, Bulgar turistlerin sıkça gelmesinden dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi. Mızrak, "İşler çok şükür iyi. En çok Bulgaristan’dan geliyor müşteri. Komşularımız yaklaşık 1 aydır Edirne’mizi şenlendirdiler. Hem esnafın yüzü gülüyor hem de gönül rahatlığıyla pazarımızdan alışveriş yapıyorlar. Bir de pazarımızda A’dan Z’ye her şeyi ucuz buldukları için geliyorlar" dedi.

'TEKSTİLDEN MUTFAK İHTİYAÇLARINA KADAR BURADAN KARŞILIYORUZ'

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinden gelen Gülşen Dönmez, fiyatlar uygun olduğu için her hafta Edirne’ye geldiklerini söyledi. Dönmez, "Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için geldim çünkü fiyatlar çok uygun. İstediğimizi alabiliyoruz. Bunun yanında buradan aldığımızla Bulgaristan’dan aldığımız arasında kalite farkı var ve burada müşteriye karşı çok ilgi alaka var, çok iyi davranıyorlar. Her gelişimde 2 bin liralık alışveriş yapıyorum. Kıyafet, mutfak malzemeleri her şeyi buradan karşılıyoruz. Bulgaristan’da kesinlikle müşteriyle ilgilenmezler" diye konuştu.