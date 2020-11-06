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Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turist sayısı her geçen artıyor. Koronavirüs salgınına rağmen gelen komşu vatandaşları, iğneden ipliğe çok sayıda ihtiyacını kentten karşılıyor.

Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor

Bulgaristan’ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecini kaldırmasının ardından, Edirne’ye gelmeye başlayan Bulgar turistler, cuma günleri ve özellikle hafta sonları kentte adım atacak yer bırakmıyor. Her cuma kentte kurulan Ulus Pazarı’na gelen komşu ülke vatandaşları, hem tekstil hem de mutfak ihtiyaçlarını da buradan karşılıyor. Taşıyabildikleri kadar ürün alan Bulgar turistler, iki ülkede de artan koronavirüs vaka artışına aldırmayarak alışverişlerine devam ediyor.

'AKIN AKIN GELİYORLAR'

Ulus Pazarı esnafından Salih Mızrak, Bulgar turistlerin sıkça gelmesinden dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi. Mızrak, "İşler çok şükür iyi. En çok Bulgaristan’dan geliyor müşteri. Komşularımız yaklaşık 1 aydır Edirne’mizi şenlendirdiler. Hem esnafın yüzü gülüyor hem de gönül rahatlığıyla pazarımızdan alışveriş yapıyorlar. Bir de pazarımızda A’dan Z’ye her şeyi ucuz buldukları için geliyorlar" dedi.

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'TEKSTİLDEN MUTFAK İHTİYAÇLARINA KADAR BURADAN KARŞILIYORUZ'

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinden gelen Gülşen Dönmez, fiyatlar uygun olduğu için her hafta Edirne’ye geldiklerini söyledi. Dönmez, "Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için geldim çünkü fiyatlar çok uygun. İstediğimizi alabiliyoruz. Bunun yanında buradan aldığımızla Bulgaristan’dan aldığımız arasında kalite farkı var ve burada müşteriye karşı çok ilgi alaka var, çok iyi davranıyorlar. Her gelişimde 2 bin liralık alışveriş yapıyorum. Kıyafet, mutfak malzemeleri her şeyi buradan karşılıyoruz. Bulgaristan’da kesinlikle müşteriyle ilgilenmezler" diye konuştu.

'HER GELDİĞİMİZDE 3 BİN LİRA HARCIYORUZ'

Kırcaali’den gelen Yıldız Ayaz ise her alışverişe geldiğinde 3 bin lira harcadığını belirterek, "Bulgaristan’dan alışveriş yapmaya geldim. Buradaki ürünler hem çok iyi hem de fiyat ucuz. Fark bayağı var Bulgaristan’la burası arasında. Her geldiğimizde 3 bin lira gidiyor. Her hafta geliyoruz. Bunun yanında esnafın güzel davranması da bizi mutlu ediyor" dedi.

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'SAĞLIK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE'

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu ise pazarda oluşan yoğunluğa karşı hijyen önlemlerini en üst seviyede aldıklarını belirterek, "Bulgar vatandaşlar Edirne’ye rağbet ediyorlar, yoğunluk yaşanıyor. Edirne’nin ticareti dolayısıyla hareketlendi. Bununla birlikte koronavirüs salgını dolayısıyla bu yoğunluğa karşı Edirne Valiliği, Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun önlemler alınıyor. Biz de kooperatif olarak pazarda bütün hijyen önlemlerini Bulgarca anonslar yaparak hatırlatıyoruz. Tüm önlemlerimizi en üst seviyede alıyoruz. Tüm esnafımızın HES kodlarını alarak öyle içeriye alıyoruz. Sağlıklı bir ortam yaratıyoruz. Önce tedbir ve sağlık sonra alışveriş diyoruz" diye konuştu.

'KURALLARA UYULDUĞU SÜRECE SORUN YOK'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, koronavirüs sürecinde yoğun olarak gelen Bulgar ve yerli turistlerin, maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olduklarını, kendilerinin de esnaf olarak önlemlerini aldıklarını söyledi. Dinar, şöyle konuştu:

"Daha önceden zaten Bulgar turistler Edirne'ye çok yoğun şekilde akın ediyorlardı. Koronavirüs belası hayatımıza girdikten sonra biraz kesintiye uğramıştı. 1 Eylül'den sonra kapılar yeniden açıldı ve yine Bulgar misafirlerimiz akın akın geliyorlar diyebiliriz. Bununla birlikte koronavirüs artık dünyanın ortak hastalığı, dünyanın her tarafında var. Dünyanın da 3 ortak kuralı var; maske, mesafe ve hijyen. Dolayısıyla Edirne'de de güvenlik güçlerinin çok sıkı denetlemeleri var, sürekli görüyoruz. Çarşıda insanlar artık alıştı, sürekli maskeli dolaşıyorlar. İşletmelerimize gelenler de sürekli ellerini dezenfekte ediyorlar. Her iki taraf da kurallara uyuyor. Kurallara uyduğumuz sürece de zaten bir sorun olmuyor."

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