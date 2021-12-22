Edirne’ye Gelen Bulgarlar Mutlu Edirneliler Endişeli

Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle giderek artan sayıda Bulgaristan vatandaşı alışveriş için Edirne’yi tercih ederken, esnaf ve halk Türk halkının alım gücünün düşmesinden rahatsız

Türk Lirası'nın Bulgar Levası karşısında değer kaybetmesiyle beraber yeni yıl alışverişi için Türkiye'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, mağazalarda ve pazar yerlerinde yoğun şekilde alışveriş yapıyor.

Edirneliler için son üç yıldır bu yoğunluk aslında olağan bir durum. Fakat son aylarda döviz kurunda yaşanan yüksek artışla bu yoğunluk katlanarak artmış durumda. Yüksek enflasyon ile düşen alım gücü sebebiyle bir tarafta zamlar karşısında istediklerini alamadıklarını ifade eden Edirneliler bir tarafta ise ucuz olduğu için rahatça alışveriş yaptıklarını belirten Bulgar turistler var.

“Burada fiyatlar çok uygun”

Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilk defa geldiğini ifade eden Silvana Stoyanov, fiyatların Bulgaristan’a göre daha uygun olduğunu öğrendikten sonra alışveriş için Edirne’ye geldiğini söyledi: “Edirne’ye ilk defa geliyorum. Burada olmak çok güzel bir duygu. Buraya alışveriş yapmak için geldik. Çünkü fiyatlar çok uygun. Bugün bir hipermarkete gittik. Oradan yiyecek, içecek ve daha birçok şey aldık.”

“Geçen ay fiyatlar daha düşüktü ama şimdi daha yüksek”

Bulgaristan’da öğretmen olduğunu belirten Veronica Trifonov, “Buradaki fiyatlar Bulgaristan’daki fiyatlardan daha uygun olduğu için buraya geliyoruz. Ayrıca biraz da baklava aldım. Çünkü baklava Bulgaristan’dakinden daha taze oluyor. Şu anda fiyatlar öncekine göre biraz daha pahalanmış. Geçtiğimiz ay fiyatlar daha düşüktü ama şimdi daha yüksek. Buradaki esnaf Bulgarlar’ın gelip alışveriş yaptığını bildikleri için fiyatları arttırmışlar” dedi.

“Bulgaristan ve buradaki fiyatlar arasında büyük fark var”

Başkent Sofya’da üniversite 2. Sınıf öğrencisi Deyvid Mitcuas da ailesiyle birlikte alışveriş yapmak için günübirlik Edirne’ye geldiklerini söyledi: “Bulgaristan’da ve buradaki fiyatlar arasında çok büyük fark var. Mesela bir tişört orada 50 dolarken burada ise 15-20 Dolar. Bu yüzden ailemle birlikte alışveriş için buraya geldim.”

“Benim insanımın yiyeceği bir ürünü dışarıya satmak istemiyorum”

Bulgar turistlerin yoğun alışveriş yapmasından memnun olduklarını belirten Edirne esnafı, bir taraftan da Türk müşterilerinin alışveriş yapamamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

VOA Türkçe’ye konuşan pazarcı Hasan Çetin, “Kur artışından dolayı Bulgarlar’ın parası bizim paramıza göre değerlendi. Şu anda daha çok geliyorlar, bu da bizim satışımızı etkiliyor. Şu anda bizim vatandaşımızda imkan kalmadığı için Bulgarlar’dan daha çok talep oluyor. Buradaki esnafa sorabilirsiniz onların da satışının yüzde 90’nını Bulgarlar sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak memnun değilim aslında. Sonuçta benim insanımın yiyeceği bir ürünü dışarıya satmak istemiyorum. Mecburen bu durumdayız” diye konuştu.

“Bulgar vatandaşları şu anda yağma yapıyor”

10 yıldır pazarcılık yaptığını kaydeden Engin Akçakar, Bulgar turistlerin alışverişini şu sözlerle tarif etti: “Bulgar vatandaşları şu anda yağma yapıyor. Arabalara, otobüslere doldurup götürüyorlar. Şu anda size kaç tane Türk vatandaşının olduğunu söyleyebilirim. Bizim Türkler pazar yerine gelince sadece bakıyorlar. Alım güçleri iyice bitti. Paramız pul oldu.”

Edirne’deki Cumartesi pazarındaki yoğunluğu Bulgar turistler oluştursa da az sayıda Edirneli de alışveriş için pazardaydı.

“Benim paramın değeri düşük, alışveriş yapamıyorum”

Emekli memur Hasan Özen, “Benim paramın değeri düşük. Alışveriş yapamıyorum. 4-5 sene öncesinde bizler Bulgaristan’a gidiyorduk. Rahatlıkla karnımızı doyurup gelebiliyorduk. Şimdi utanmaya başladık Bulgarlar’dan. Türk parasının şu hale düşmesinden utanıyorum. Yazık değil mi bu millete? Bir benim aldıklarıma bakın bir de Bulgar vatandaşlarının aldıklarına bakın; ikişer, üçer torba dolduruyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bulgarlar için ucuz, bizim için pahalı”

Pazarda alışveriş yapan emekli Havadis Özler de pahalılıktan şikayet ederek,Emekliye verilen maaş çok düşük olduğu için alım gücü de haliyle düşüyor. İsterse domates 3 TL ya da5 TL olsun. İnsanlarımız alışveriş yapmaya gelemiyor ki. Burada olduğu gibi Bulgar var. Onların paraları 8 TL olmuş. Onlar için ucuz, bizim için pahalı” diye konuştu.

“Bulgarlar alıyor biz bakıyoruz”

Alışveriş için pazara geldiğini kaydeden Ayten Mera, “Bir tane kırık pirinç aldım. Bulgarlar alıyor, biz bakıyoruz. Para yok ki ne ile alayım? Alınacak gibi değil. Elmanın fiyatlarına bakıyorum, 5 TL’den aşağıya elma yok. Çok pahalı her şey. Açlıktan ölüyoruz desem yeridir. Bir ben değil bütün halk böyle. Asgari ücreti 4 bin 250 TL yaptılar ama hiçbir hükmü yok o paranın. 3 ay önce 37 TL olan un şimdi 80 TL olmuş” dedi.

