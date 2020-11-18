FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Edward Moya: Altın fiyatları yükselecek... İşte aşının altın fiyatlarına etkisi!

Edward Moya: Altın fiyatları yükselecek... İşte aşının altın fiyatlarına etkisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.11.2020 15:08 | Son Güncelleme

Aşı haberleri olumsuz mali teşvik görünümü ve karantina önlemlerini geride bırakarak 1900 doların altında seyretti. Altın yatırımcıları koronavirüs yasaklarının da başlamasıyla birlikte altın fiyatları yükselecek mi araştırmasına başladı. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, altın fiyatlarının yükseleceğine dair açıklama yaptı. İşte uzmanından son dakika altın beklentisi açıklaması...

Edward Moya: Altın fiyatları yükselecek... İşte aşının altın fiyatlarına etkisi!

Koronavirüs salgınının küresel ekonomik etkileri her geçen gün devam ediyor. Aşı haberlerinin geçtiğimiz hafta gelmesiyle birlikte altının ons fiyatı 1900 doların altına düşerek, bir süre yatay seyir izledi. Koronavirüs salgınının ikinci dalgasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar, mavi teşvik paketi, ABD seçimleri derken piyasalar oldukça hareketli günler geçirdi. Altın fiyatları ne olacak araştırması yapan yatırımcılar, aşı haberlerinin ardından birçok ülkede koronavirüs yasakları da başlayınca altın fiyatları tahminlerini araştırmaya başladı. Peki aşının bulunmasından altın fiyatları nasıl etkilenecek? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İşte uzmanından altın fiyatları tahmini...

Uzman ekonomistten altın tahmini... Altın fiyatları 2021'de ne olacak? Koronavirüs vakaları altın fiyatlarını artırır mı? Ne zaman altın alınır?Uzman ekonomistten altın tahmini... Altın fiyatları 2021'de ne olacak? Koronavirüs vakaları altın fiyatlarını artırır mı? Ne zaman altın alınır?

EDWARD MOYA'DAN ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK YORUMU

Altın fiyatları aşı haberlerinden oldukça fazla etkilenerek, teşvik paketleri ve salgını önleme çalışmalarını geride bıraktı. Altın fiyatları aşı haberleri ile birlikte düştükten sonra bir süre belirsizliklerden dolayı yatay seyretti. Günlük olarak hareketlenmeye devam eden altın fiyatları yükselecek mi araştırılırken, uzmanlardan altın yükselecek açıklaması gelmeye başladı.

Türkiye'de alınan kararlarda 20 Kasım itibari ile bazı yasaklar başlarken, ABD'de artan vakalardan dolayı bazı eyaletlerde kısıtlamalar başlarken piyasa aktörleri daha fazla mali yardım gelmesini beklemeye devam ediyor.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi salı günü Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a teşvik paketi görüşmelerini yeniden başlatmayı teklif etti. Bu süreçte McConnell güdümlü bir paket talebine devam ediyor.

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini... TCMB’nin faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne olur?Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini... TCMB’nin faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne olur?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

19 Kasım Merkez Bankası faiz kararının ardından yerel piyasalarda hareketlilik olur mu araştırılırken, küresel piyasalardaki durumu değerlendiren Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, altın fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekti. Moya yaptığı açıklamada, ABD'nin her köşesinde karantina önlemlerinin artırıldığını aktarırken Senato’nun yeni bir mali teşvik paketi çıkaracağına dair hiçbir açıklama yapmamasına rağmen, altın fiyatları beklentisini zor da olsa yükselecek yorumuyla değerlendirdi. Vatandaşlar aşının bulunmasının altın fiyatlarını yükseltecek mi araştırması yaparken, ons altının fiyatı geçtiğimiz hafta aşı haberlerinden sonra 1900 doların altında seyrediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Bakanlık açıkladı! Destek ödemesi yapılacakBakanlık açıkladı! Destek ödemesi yapılacak
İşte güncel altın fiyatları!İşte güncel altın fiyatları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi
Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda
Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı
100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı
Altının yön arayışı devam ediyor
Altının yön arayışı devam ediyor
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
İngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
Altın fiyatları için flaş tahmin
Altın fiyatları için flaş tahmin
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım
Akbank'tan emeklilere özel promosyon
Maaşını taşıyana 1.250 TL promosyon
Bakanlık duyurdu! Çiftçiye 520 TL destek ödemesi yapılacak
Bakanlık açıkladı! Destek ödemesi yapılacak
18 Kasım 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları... Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
İşte bankaların güncel kredi faiz oranları!
Bakan Dönmez duyurdu: Keşiflerin devamı gelecek!
Bakan Dönmez duyurdu: Keşiflerin devamı gelecek!
Tarlada kalan kirli ve saçılmış pamuklar geçim kaynağı oldu
Dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.