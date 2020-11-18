Edward Moya: Altın fiyatları yükselecek... İşte aşının altın fiyatlarına etkisi!

Koronavirüs salgınının küresel ekonomik etkileri her geçen gün devam ediyor. Aşı haberlerinin geçtiğimiz hafta gelmesiyle birlikte altının ons fiyatı 1900 doların altına düşerek, bir süre yatay seyir izledi. Koronavirüs salgınının ikinci dalgasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar, mavi teşvik paketi, ABD seçimleri derken piyasalar oldukça hareketli günler geçirdi. Altın fiyatları ne olacak araştırması yapan yatırımcılar, aşı haberlerinin ardından birçok ülkede koronavirüs yasakları da başlayınca altın fiyatları tahminlerini araştırmaya başladı. Peki aşının bulunmasından altın fiyatları nasıl etkilenecek? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İşte uzmanından altın fiyatları tahmini...
Altın fiyatları aşı haberlerinden oldukça fazla etkilenerek, teşvik paketleri ve salgını önleme çalışmalarını geride bıraktı. Altın fiyatları aşı haberleri ile birlikte düştükten sonra bir süre belirsizliklerden dolayı yatay seyretti. Günlük olarak hareketlenmeye devam eden altın fiyatları yükselecek mi araştırılırken, uzmanlardan altın yükselecek açıklaması gelmeye başladı.
Türkiye'de alınan kararlarda 20 Kasım itibari ile bazı yasaklar başlarken, ABD'de artan vakalardan dolayı bazı eyaletlerde kısıtlamalar başlarken piyasa aktörleri daha fazla mali yardım gelmesini beklemeye devam ediyor.
Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi salı günü Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a teşvik paketi görüşmelerini yeniden başlatmayı teklif etti. Bu süreçte McConnell güdümlü bir paket talebine devam ediyor.
19 Kasım Merkez Bankası faiz kararının ardından yerel piyasalarda hareketlilik olur mu araştırılırken, küresel piyasalardaki durumu değerlendiren Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, altın fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekti. Moya yaptığı açıklamada, ABD'nin her köşesinde karantina önlemlerinin artırıldığını aktarırken Senato’nun yeni bir mali teşvik paketi çıkaracağına dair hiçbir açıklama yapmamasına rağmen, altın fiyatları beklentisini zor da olsa yükselecek yorumuyla değerlendirdi. Vatandaşlar aşının bulunmasının altın fiyatlarını yükseltecek mi araştırması yaparken, ons altının fiyatı geçtiğimiz hafta aşı haberlerinden sonra 1900 doların altında seyrediyor.
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