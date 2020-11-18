Edward Moya: Altın fiyatları yükselecek... İşte aşının altın fiyatlarına etkisi!

Koronavirüs salgınının küresel ekonomik etkileri her geçen gün devam ediyor. Aşı haberlerinin geçtiğimiz hafta gelmesiyle birlikte altının ons fiyatı 1900 doların altına düşerek, bir süre yatay seyir izledi. Koronavirüs salgınının ikinci dalgasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar, mavi teşvik paketi, ABD seçimleri derken piyasalar oldukça hareketli günler geçirdi. Altın fiyatları ne olacak araştırması yapan yatırımcılar, aşı haberlerinin ardından birçok ülkede koronavirüs yasakları da başlayınca altın fiyatları tahminlerini araştırmaya başladı. Peki aşının bulunmasından altın fiyatları nasıl etkilenecek? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İşte uzmanından altın fiyatları tahmini...

EDWARD MOYA'DAN ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK YORUMU

Altın fiyatları aşı haberlerinden oldukça fazla etkilenerek, teşvik paketleri ve salgını önleme çalışmalarını geride bıraktı. Altın fiyatları aşı haberleri ile birlikte düştükten sonra bir süre belirsizliklerden dolayı yatay seyretti. Günlük olarak hareketlenmeye devam eden altın fiyatları yükselecek mi araştırılırken, uzmanlardan altın yükselecek açıklaması gelmeye başladı.