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EFT ne demek? EFT'nin açılımı nedir?

01.04.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık sisteminde EFT'nin açılımı "Elektronik Fon Transferi" olarak tanımlanır ve bu terim, farklı bankalar arasındaki para transferi işlemleri için kullanılır. Sadece mesai saatleri içerisinde, banka tarafından belirlenen limitler dahilinde EFT işlemini gerçekleştirmek mümkündür. EFT ne demek ve açılımı nedir?

EFT ne demek? EFT'nin açılımı nedir?

EFT, içinde bulunduğumuz yıllarda, gencinden yaşlısına, öğrencisinden çalışanına hemen herkesin sıklıkla kullandığı bir ödeme sistemidir. Peki EFT terimi ne anlama geliyor.

EFT Ne Demek?

Aynı ülke içerisinde hizmet veren farklı bankalar arası para gönderme işlemi EFT olarak adlandırılır.

İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları yaygın olarak kullanılmaya başlaması, EFT ve benzeri işlemlerin saniyeler içerisinde gerçekleştirilmesini mümkün hale getirdi. Dolayısıyla bu durum, EFT'nin en sık kullanılan bankacılık ürünleri arasında yer almasını sağladı.

EFT'nin Açılımı Nedir?

EFT kısaltmasının açılımı Türkçede “Elektronik Fon Transferi” şeklindedir ve İngilizce “Electronic Fund Transfer” kelimelerinden çevrilmiştir. Günlük hayatta bu kelimelerin sadece baş harflerinden oluşan EFT şeklinde yaygın olarak kullanılır.

EFT ile ödeme, A bankasının bir şubesinde bulunan göndericinin, kendi vadesiz Türk Lirası hesabından, alıcının B bankasında bulunan vadesiz Türk Lirası hesabına para göndermesi olarak tanımlanır.

EFT ile Havale Arasındaki Fark Nedir?

EFT işlemi, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferi olarak tanımlanır. Havale ise, aynı bankada mevcut hesaplar arasında yapılan para transferidir.

EFT işlemi ile havale işlemi arasındaki bir diğer fark ise, havale işleminin haftanın her günü yapılabilmesidir. EFT ise yalnızca mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilebilir.

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