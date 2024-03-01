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EFT, PÖS, EMKT... Merkez Bankası duyurdu! Ödeme sistemleri yenilendi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.03.2024 12:02
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Merkez Bankası, ödeme sistemlerinin yenilerek devreye alındığı duyurdu. Sistemlerin yeni halinin 23 Şubat itibariyle hizmet verdiği hatırlatıldı.

EFT, PÖS, EMKT... Merkez Bankası duyurdu! Ödeme sistemleri yenilendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri, yeni teknolojiler ve mimariyle yenilenerek devreye alındı. Açıklamada, "Önümüzdeki süreçte sektör ihtiyaçları, uluslararası gereksinimler ve güncel teknolojik gelişmeler çerçevesinde sistemlerin etkin ve verimli çalışmasına yönelik geliştirmelere devam edilecektir." denildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi (EFT), Müşteriler Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi (PÖS) ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT) bileşenlerinden oluşan TCMB Ödeme Sistemlerinin daha esnek ve bağımsız bir mimariye geçiş amacıyla Banka bünyesinde geliştirilerek 23 Şubat itibarıyla yenilenmiş haliyle hizmet vermeye başladığı bildirildi.

"1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2013'te TCMB bünyesinde yeniden geliştirilerek üretime alınan TCMB Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir Türkiye ödemeler ekosisteminin ana altyapısı olarak etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, geçen yıl TCMB Ödeme Sistemlerinde yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatının gerçekleştiği ve günlük ortalama işlem adedinin 3,1 milyon olduğu kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
EFT Merkez Bankası ödeme sistem
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