EFT ücreti 2022: Tüm bankaların EFT ücretleri (işlem tutarları) nedir, EFT ücretleri neye göre değişir?

EFT ve havale, para gönderimi ve alımı sırasında mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanan kişiler tarafından sıkça başvurulan işlemler arasında yer alıyor. Ancak havale veya EFT işlemlerinde ücretler alınıyor olması, bu işlemleri tercih edecek kullanıcıların aklında bazı sorular doğuruyor.

EFT Ücreti Miktara Göre Değişir Mi?

Günümüzde EFT ücretleri birçok bankada EFT yapılacak tutara ve tutarın büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Genellik bankalarda EFT yapılacak miktar arttıkça bankaların EFT ücreti olarak talep ettikleri miktarlar da artmaktadır. Her banka her miktara ayrı bir EFT ücreti almakta ve ücretleri EFT’ye konu olan tutarın artması durumunda artacak şekilde artırmaktadırlar. Kısacası EFT miktarı ne kadar artarsa EFT ücreti de o kadar artacaktır.

Bankaların EFT Ücretleri

EFT ücretleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Her banka kendi bünyesinde EFT için ayrı bir ücret belirler ve bu ücretler EFT yapılacak olan paranın miktarına göre değişiklik gösterir. Ülkemizde de EFT yapabileceğiniz ve para transferlerinde kullanabileceğiniz birçok banka bulunmaktadır. Yazımızın devamında bankların EFT ücretleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Ziraat Bankası günümüzde Türkiye’de en çok kullanılan bankaların başında gelmektedir. Ziraat bankası EFT ücreti şube veya müşteri hizmetlerinden Bin TL’ye kadar yapılan EFT’lerde 5.73 TL, yine şube ve müşteri hizmetleri aracılığı ile yapılan 50 Bin TL’ye kadar olan EFT işlemlerinde 11.46 TL’dir. Eğer Ziraat Bankası’ndan şube veya müşteri hizmetleri kanalı kullanılarak 50 Bin TL üzeri bir EFT yapmak istiyorsanız bunun EFT ücreti 114.60 TL’dir.

Ziraat Bankası yolu ile ama internet veya mobil şube üzerinden yapılan EFT işlemlerinde Bin TL’ye kadar yapılan EFT işlemlerinde 1.14 TL, 50 Bin TL’ye kadar yapılan EFT işlemlerinde ise 2.29 TL ücret alınmaktadır. Eğer Ziraat bankası ile internet şubesi veya mobil şube üzerinden 50 Bin TL üzerinde bir EFT işlemi yapmak istiyorsanız 28.65 TL tutarında ücret alınmaktadır.

İş bankası EFT ücreti de internet ve mobil şube üzerinden Bin TL’ye kadar yapılan EFT işlemlerinde 1.14 TL, 50 Bin TL’ye kadar yapılan EFT işlemlerinde 2.29 TL’dir. İnternet ve mobil şube üzerinden 50 BİN TL üzerinde bir EFT işlemi yapılmak isteniyorsa bunun da ücreti 28.65 TL’dir. İş Bankası kullanılarak şube veya müşteri hizmetleri yoluyla yapılacak EFT işlemlerinde ücretler Bin TL’ye kadar 5.73 TL, 50 Bin TL’ye kadar 11.46 TL ve 50.000 TL üzeri için 114.60 TL’dir. İş Bankası yoluyla ATM’lerden yapılacak EFT’lerde Bin TL’ye kadar ücret 2.29 TL ve 50 Bin TL’ye kadar ücret 5.73 TL’dir. İş Bankasından ATM yoluyla yapılacak EFT işlemlerinde ise EFT ücreti 57.30 TL’dir.

Vakıfbank EFT ücreti şube veya çağrı merkezi bireysel müşteri yoluyla yapılan EFT’lerde Bin TL’ye kadar 5.73 TL, 50 Bin TL’ye kadar yapılan işlemlerde 11.46 TL ve 50 Bin TL üzeri işlemlerde 114.60 TL’dir. İnternet şubesi bireysel müşteri yoluyla yapılan EFT işlemlerinde ise Bin TL’ye kadar 1.14 TL, 50 Bin TL’ye kadar 2.29 TL ve 50 Bin TL üzeri işlemlerde 28.65 TL işlem ücreti alınmaktadır. Vakıfbank’tan ATM yoluyla yapılan EFT işlemlerinde ise Bin TL’ye kadar 2.29 TL, 50 Bin TL’ye kadar 5.73 TL ve 50 Bin TL üzeri işlemlerde 57.30 TL işlem ücreti alınmaktadır.

Yapı Kredi EFT ücreti internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT işlemlerinde Bin TL’ye kadar olan tutarlar için 1.14 TL, 50 Bin Tl2ye kadar olan tutarlar için 2.29 TL ve 50 Bin TL üzeri tutarlar için 28.65 TL işlem ücreti alınmaktadır. Şube veya ATM yoluyla yapılan EFT işlemleri için ise Bin TL’ye kadar 5.73 TL, 50 Bin TL’ye kadar 11.46 TL ve 50 Bin TL üzeri için 114.60 TL işlem ücreti alınmaktadır.

Denizbank EFT ücreti internet şubesi kullanıldığında Bin TL altına 1 TL, 50 Bin TL kadar olan tutara 2 TL ve 50 Bin TL üzeri tutara 25 Tl işlem ücreti alınır. Eğer şube kanalı kullanılırsa Bin TL altına 4.75 TL, 50 Bin TL’ye kadar 10 TL ve 50.000 TL üzeri tutarlar için 100 TL alınır. Müşteri hzmetleri kullanıldığında ise Bin TL altına 5 TL, 50 Bin TL’ye kadar 10 TL ve 50 Bin TL üzerine 100 TL işlem ücreti alınır. Denizbank’ta EFT işlemi ATM yoluyla yapılırsa Bin TL altına 2 TL, 50 Bin TL ‘ye kadar olan tutarlarda 5 TL ve 50 Bin TL üzeri tutarlarda 50 TL işlem ücreti alınır.

EFT Ücreti Almayan Bankalar

EFT ücreti hesaplama her bankanın kendi sistemleri ile ve EFT tutarına göre yapılır ve her banka birbirine yakın olacak şekilde farklı tutarlar hesaplar ve belirler. EFT ücreti almayan bazı bankalar da vardır. Bu bankalar Enpara, Kuveyt Türk, Kuveyt Türk’ e bağlı olarak çalışan seninbankan.com.tr, Albaraka Türk, Fibabanka ve Cepte TEB’dir.

EFT Ücreti Hangi Taraftan Kesilir?

EFT ücretinin hangi taraftan kesileceği EFT işlemi gerçekleştirmeyi düşünen kullanıcılar için oldukça önemli bir sorudur. EFT işlem ücreti her zaman gönderilen paranın içinden kesilmektedir. Yani gönderen taraf ödemektedir. EFT ücretini EFT tutarını yapan kişi, yani parayı gönderme işlemini gerçekleştiren kişi ödemektedir.

Bütün bankaların bin liraya kadar olan EFT ücretlerine ait listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Ziraat Bankası EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

Vakıfbank EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 0.57 TL

İnternet EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

Halkbank EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

Garanti BBVA EFT ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

Yapı Kredi EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86/1,14 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

Denizbank EFT Ücreti

Şube EFT ücreti: 4.75 TL, Havale ücreti: 2.38 TL

Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5 TL, Havale ücreti: 2.5 TL

İnternet EFT Ücret: 1 TL Havale Ücret: 0.5 TL

İş Bankası EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

Finansbank EFT Ücreti

Şube EFT ücreti: 5.73 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL

Akbank EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

İNG Bank EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

ICBC Bank EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

HSBC Bank EFT Ücreti

Şube EFT ücreti: 7.79 TL, Havale ücreti: 3.89 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.55 TL Havale Ücret: 0.77 TL

Şekerbank EFT Ücreti

Şube EFT ücreti: 5.73 TL, Havale ücreti: 2.86 TL

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1.14 TL Havale Ücret: 0.57 TL

Anadolubank EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: 7,79, Havale ücreti: 3,89

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: 1,55 Havale Ücret: 0,77

Enpara EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: Ücretsiz, Havale ücreti: Ücretsiz

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: Ücretsiz Havale Ücret: Ücretsiz

Kuveyt Türk EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: Ücretsiz, Havale ücreti: Ücretsiz

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: Ücretsiz Havale Ücret: Ücretsiz

Albaraka Türk EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: Ücretsiz, Havale ücreti: Ücretsiz

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: Ücretsiz Havale Ücret: Ücretsiz

Fibabanka BFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: Ücretsiz, Havale ücreti: Ücretsiz

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: Ücretsiz Havale Ücret: Ücretsiz

Cepte TEB EFT Ücreti

Şube & Müşteri Hizmetleri EFT ücreti: Ücretsiz, Havale ücreti: Ücretsiz

İnternet & Mobil Şube EFT Ücret: Ücretsiz Havale Ücret: Ücretsiz



