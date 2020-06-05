Eğer bu hastalıklardan birine sahipseniz 1800 gün ile emekli olabilirsiniz! İşte o detaylar...

Maluliyet, çalışma hayatında meydan gelen hastalık, kaza veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünün bir miktarının ya da tamamının kaybedilmesini ifade eder. Maluliyet durumunun en belirleyici özelliği ise; vatandaşların yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına geri dönemez noktada olmalarıdır. İş hayatından olan kişilerin gelir elde edebilmesi için emekli aylığı devreye sokulur.

Zorunlu emekli edilme olarak isimlendirilen malulen emeklilik için kişilerin iş göremez raporu alması gerekir. Bu raporun sonucunda kişilerin maluliyet için gerekli olan diğer şartları yerine getirme haline bakılır. Peki, malulen emeklilik nedir? Şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte malulen emekliliğe dair merak edilen detaylar...

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışma hayatını sürdürdüğü sırada herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşayan vatandaşlara özel olarak malulen emeklilik hakkı sunulur.

Maluliyet durumunun sağlık kurulunca tespit edilmesi gerekir.

Hizmet akdine bağlı olarak 4A ile kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışanların en az 10 yıllık sigorta süresinin olması gerekir. 10 yıllık hizmet süresinin yanında 1800 günlük uzun vadeli sigorta prim ödemesi şartı aranır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede maluliyet yaşayanların 10 yıllık hizmet süresi ile 1800 prim ödemesi kriterlerine bakılmaz.

Maluliyet durumu nedeniyle kişilerin işten ayrılması ya da ticari faaliyetlerine son vermesi gerekir.

Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışanların SGK'ya Genel Sağlık Sigortası primleri de dahil olmak üzere herhangi bir prim borcunun olmaması gereklidir.

Başvuru tarihinden önceki 1 yıl içinde sağlık raporuna konu olan tanının konulmuş olması şarttır.