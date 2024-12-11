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Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından bile talep var 'Benden başkası yapsın, derhal bırakırım'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.12.2024 14:12
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Samsun’da 81 yaşındaki semaver ustasının geleneksel yöntemlerle ürettiği yurt dışından da rağbet gören bakır semaverler 20 bin TL’ye alıcı buluyor. Her şeyi kendi el emeğiyle yaptığını ve semaveri A'dan Z'ye kadar yapan tek ustanın kendisi olduğunu söyleyen Ömer Acar "Aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım" dedi. Semaverlerine yurt dışından da talep olduğunu belirten Acar "Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya’ya semaver gönderiyorum" dedi.

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından bile talep var 'Benden başkası yapsın, derhal bırakırım'

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dükkanı bulunan 81 yaşındaki Ömer Acar, 9 yaşından beri 72 yıldır semaver yapım işinde çalışıyor. Çocuk yaşta başladığı semaver işinde zamanla ustalaşan Acar, bakır semaverin tamamını kendi el emeği ile üretiyor.

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"AYNI İŞÇİLİĞİ AYNI KALİTEYİ BENDEN BAŞKA BİR ADAM DAHA YAPMIŞ DİYE DUYAYIM, DERHAL BIRAKIRIM"

Bakırda pişen yemek ve çayın çok lezzetli olduğunu, insanların bakır semavere ilgi gösterdiğini ifade eden Acar, "Bakırdan, pirinçten, bronzdan siparişe göre semaver üretiyorum. Bakır madeni ezelden beridir var. Sipariş geldiğinde genellikle bakır semaver üretiyorum. Yapması 1 hafta sürüyor. Her şeyi kendi el emeğimle yapıyorum. Yardım almadan yapıyorum. Bu sanatı merak eden hiç yok. Ben de sanatıma çok düşkünüm, meraklı bir adamım. Benden başka Türkiye’de yok. Semaverin A’dan Z’sine kadar bir tek yapan usta benim. Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım" şeklinde konuştu.

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"KUZEY İRLANDA, KANADA, ALMANYA'YA GÖNDERİYORUM"

Acar "Yaptığım semaverlere yurt dışından da talep var. Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya’ya semaver gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

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"6 LİTRELİK SEMAVERLERİ 20 BİN TL'YE YAPIYORUM"

Acar "6 litrelik semaverleri 20 bin TL’ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL’ye yapıyorum. Bakır tencerenin içinde pişen yemek bile çok lezzetli oluyor. Ben 9 yaşında bu sanata girdim. Halen daha devam ediyorum" dedi.

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COĞRAFİ İŞARETLİ VEZİRKÖPRÜ YASSI SEMAVERİ

Ayrıca Vezirköprü merkezindeki Taşhan’da 200 yıldır el emeği ile üretilen coğrafi işaret tescilli ’yassı semaver’ de rağbet tasarımıyla dikkat çekiyor. Ustaların sayısının azalmasından dolayı üretimin azaldığını belirten usta Saffet Topal, "Vezirköprü semaverinin dünyada eşi benzeri yok. Olamaz çünkü ustası çok az kaldı. Son dönemlerde 2 tane usta kaldı. Bu semaver, lezzet bakımdan diğerlerinden çok farklı. Vezirköprü semaverini fiyatları kalitesine göre değişiyor. 700 ile 3 bin TL arasında satılıyor" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bakır fiyat satış usta
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