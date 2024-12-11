67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! ABD'nin Ankara'daki eski büyükelçilik binası satıldı: 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

İstenen rakam sır gibi saklanıyordu. 67 yıl boyunca ABD toprağı olan 23 dönümlük arazi artık bir Türk'ün oldu. ABD'nin eski Ankara Büyükelçiği son 2 yıldır satıştaydı. Arazi Trabzonlu iş adamı Şemsettin Hancı tarafından satın alındı. Arazi ABD toprağı statüsünden Türk toprağı statüsüne geçti.

Hancı ailesi 23 dönümlük arazinin ne olacağı ile ilgili düşünme aşamasında ama otel olabileceği belirtildi. Hancı satış fiyatıyla ilgili konuşmuyor ama bir iddiaya göre fiyatın 20 milyon dolar olduğu aktarıldı.

"100 YILDA BİR DENK GELEBİLECEK BİR ŞEY"

Show Haber'in haberine göre Hancı, muhabirin '9 haneli bir rakam diyebilir miyiz?' sorusuna "Gizlilik anlaşması yapıldı. Tabi çok daha büyük bir rakama alındı" diyerek şunları ifade etti:

"Orası ABD toprağıydı, para nakit olarak taksitsiz ödendi. 7 aylık süreç sonucunda bizde karar kıldılar. Böyle yerler belki de 100 yılda bir denk gelebilecek bir şey. Fırsat oluşunca burada ne yaparız anlamında hareket etmedik. Ankara'nın tam ortasında, güzel bir otel olabilir."

"MÜMKÜN DEĞİL"

Hancı, 20 milyon dolar iddiasıyla ilgili olarak "Günümüzde öyle bir yeri bu parayla almak mümkün değil" dedi.