FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! ABD'nin Ankara'daki eski büyükelçilik binası satıldı: 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! ABD'nin Ankara'daki eski büyükelçilik binası satıldı: 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.12.2024 22:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Ankara'daki eski büyükelçilik binası satılıktı. Yıllardır ABD toprağı olan arazi bir Türk'ün üzerine geçti. Arazi 2 yıl sonunda Trabzonlu iş adamı Şemsettin Hancı'nın oldu. Hancı gizlilik anlaşması gereği araziyi ne kadara aldığını açıklamadı. 20 milyon dolar iddiasıyla ilgili ise Hancı "Günümüzde öyle bir yeri bu parayla almak mümkün değil" dedi.

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! ABD'nin Ankara'daki eski büyükelçilik binası satıldı: 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

İstenen rakam sır gibi saklanıyordu. 67 yıl boyunca ABD toprağı olan 23 dönümlük arazi artık bir Türk'ün oldu. ABD'nin eski Ankara Büyükelçiği son 2 yıldır satıştaydı. Arazi Trabzonlu iş adamı Şemsettin Hancı tarafından satın alındı. Arazi ABD toprağı statüsünden Türk toprağı statüsüne geçti.

Ekran görüntüsü 2024-12-11 223339

Hancı ailesi 23 dönümlük arazinin ne olacağı ile ilgili düşünme aşamasında ama otel olabileceği belirtildi. Hancı satış fiyatıyla ilgili konuşmuyor ama bir iddiaya göre fiyatın 20 milyon dolar olduğu aktarıldı.

"100 YILDA BİR DENK GELEBİLECEK BİR ŞEY"

Show Haber'in haberine göre Hancı, muhabirin '9 haneli bir rakam diyebilir miyiz?' sorusuna "Gizlilik anlaşması yapıldı. Tabi çok daha büyük bir rakama alındı" diyerek şunları ifade etti:

"Orası ABD toprağıydı, para nakit olarak taksitsiz ödendi. 7 aylık süreç sonucunda bizde karar kıldılar. Böyle yerler belki de 100 yılda bir denk gelebilecek bir şey. Fırsat oluşunca burada ne yaparız anlamında hareket etmedik. Ankara'nın tam ortasında, güzel bir otel olabilir."

Ekran görüntüsü 2024-12-11 223356

"MÜMKÜN DEĞİL"

Hancı, 20 milyon dolar iddiasıyla ilgili olarak "Günümüzde öyle bir yeri bu parayla almak mümkün değil" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ankara abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

ABD çekiliyor mu? Trump'tan çarpıcı açıklama: "Kendi başlarının çaresine bakacaklar"

ABD çekiliyor mu? Trump'tan çarpıcı açıklama: "Kendi başlarının çaresine bakacaklar"

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Açıklama geldi

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Açıklama geldi

Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi! Bakanlık içinden çıkanı ifşaladı

Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi! Bakanlık içinden çıkanı ifşaladı

Ünlü hazır giyim markası iflas etti!

Ünlü hazır giyim markası iflas etti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.