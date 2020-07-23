Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz! Bankalar uyardı...

Kredi risk düzeyinizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için öncelikle kredi notunuzu hangi detayların etkilediğini bilmenizde fayda var. Kredi notu hesaplanırken; toplam kredili hesap sayınıza, toplam kredi limitinize, toplam borç bakiyenize, kredi kullandığınız son tarihe, borç gecikme oranınıza, kredi tarihçenize, kredilerinizin çeşitliliğine, kapatılan kredi sayınıza ve son dönemde kullandığınız kredilere bakılır. Gördüğünüz gibi kredi notunuz pek çok ayrıntıya bağlı olarak şekillenir. Tüm bu kriterler doğrultusunda gösterdiğiniz performans ise genel kredi notunuzun yüksek riskli, orta riskli ya da düşük riskli olmasını sağlar.

Son yıllarda birçok sebepten dolayı bankalar kredi notuna çok daha fazla önem vermeye başladı. Bu not aracılığıyla size kredi vermenin hangi düzeyde risk taşıdığını hesaplayabilen finans kuruluşları, yaptığınız başvuru ile birlikte yakın geçmişteki borç durumunuza dair kolayca detaylı bilgi edinebilir. Bu yüzden kredi notunuzu her zaman yüksek tutmanız gerekir. Kredi notunuzu yükselttiğinizde finansal açıdan imajınızı da iyileştirmiş olursunuz. İşte kredi notunu yükseltmenin yolları...

KREDİ NOTUYLA İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER

Kredi notu düştüğünde genellikle hiçbir kredi ya da kredi kartı kullanılmazsa ilgili risk düzeyinin iyileşeceğine dair yaygın bir düşünce hakim. Ancak siz herhangi bir kredi ya da kredi kartı kullanmadığınız takdirde kredi notunuz uzun süze ne yükselir ne de düşer. Bunun için sahip olduğunuz kredilere ve kredi kartlarına odaklanarak onların ödeme durumlarını iyileştirmeli ya da yeniden kullanacağınız kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerine üst düzeyde önem vermelisiniz.

KREDİ NOTUNU YÜKSELTMENİN YOLU KREDİ KARTINDAN GEÇİYOR

Kulağa tuhaf gelse de kredi notunu yükseltmenin yolu kullandığınız veya alacağınız kredi kartının ödemelerini düzenli ve tam şekilde ödemekten geçer. Kredi notunuz düşük olduğu için kredi alamadığınız durumlarda mevcut ya da yeni kredi kartınızın borçlarını asgaride tutmadan, taksitlendirmeden tam zamanında öderseniz kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Bu yolu kredi alamadığınız durumlarda izleyebilirsiniz. Hiç kredi kartı kullanmıyor olmak ise yaygın bilinenin aksine kredi notunuzda herhangi bir iyileşme yaratmaz.

DÜŞÜK TUTARLARDA KREDİLER KULLANABİLİRSİNİZ

Kredi notunuzu iyileştirmenin bir diğer yolu da kredi kullanmaktır. Kredi notunuz düşük olsa bile ihtiyaç kredisi gibi düşük tutarlarda krediler kullanabilirsiniz. Bu da hem toplam rakamın hem de taksit tutarının az olmasını sağlayacağı için kredilerinizi düzenli ve zamanında ödeyebilir, böylece risk almadan kredi notunuzu düzeltebilirsiniz.

