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Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunları deneyin!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kazandığınız gibi harcıyor musunuz? Aldığınız para ertesi gün uçup gidiyor mu? Asla birikim yapamıyor musunuz? Birazdan bahsedeceğim yöntemlerle artık paranızı bir köşeye koyabileceksiniz. Bu yöntemlere başlamadan önce kendinize inanın ve dirayetli olun. Paranızın biriktiğini gördükçe siz de mutlu olacaksınız. Ani para ihtiyaçlarınızda artık çaresiz kalmayacaksınız. O zaman haydi gelin başlayalım!

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunları deneyin!

Vereceğimiz yöntemlerden size uygun olanlarını seçerek tasarrufa gidebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemleri hangi gelir durumuna sahip olursanız olun uygulayabilirsiniz. Birikim yapmanın size ileride ne kadar fayda sağlayacağına odaklanın ve yarın değil bu gün başlayın!

1.ÖNCE BORCUNUZU KAPATIN!

Borç sizi sürüklemeye her zaman devam edecektir. Öncelikle mutlaka ondan kurtulun. Kredi borcu gibi yüksek faizli borçlar size uzun vadede zarar verecektir.

2.ÜYELİK ÖDEMELERİNİZİ HEMEN KONTROL EDİN!

Son zamanlarda kullanmadığınız, hatta unuttuğunuz bir uygulama için hala para ödüyor olabilirsiniz. Kredi kartı ekstrenizi hemen kontrol edin. Ayrıca kullandığınız müzik ya da film platformlarını en düşük hizmet paketi yerine en üst pakete çıkartın ve arkadaşlarınızı ortak edin. Daha az para ödeyerek daha kaliteli hizmet almış olacaksınız.

3.ONLİNE ALIŞVERİŞİNİZE DİKKAT EDİN

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Online alışveriş artık çok daha kolay ve konforlu. Alacağınız ürünü takip etmek çok önemli. Artık markalar indirimli fiyat gibi gösterip eski fiyatıyla satış yapmaya başladı. Alacağınız ürünün piyasa fiyatını araştırın.

4.TOPLU TAŞIMA KULLANIN

Yakıt masrafı aylık en yüksek harcamalardan biri. Lastik basıncınızı da düzenli olarak kontrol ettirerek yakıt israfından kurtulabilirsiniz! Taksiyi tercih eden biriyseniz de evinizden 10 dakika erken çıkarak metro ve tramvay kullanabilirsiniz.

5.ÜST SINIR KOYUN

İhtiyacınız olandan fazlasını almayın. Yapacağınız alışveriş için kendinize bir üst limit koyun ve onun üzerine çıkmayın.

6.HARCAMA KAYDI TUTUN

Yaptığınız harcamaları mümkünse o an kayda alarak kalan paranızı her zaman görebilirsiniz. Bu sayede ne kadar para harcadığınızın hep farkında olabilir ve en kötü ihtimalle ay sonunda yaptığınız harcamalardan gereksiz bulduklarınızı çıkartabilirsiniz.

7. ALMAYIN YAPIN!

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Yaratıcılığınızı kullanarak ürünleri dönüştürün! Hem daha çok eğlenecek hem de tasarruf yapacaksınız. Yeni bir vazo almak yerine dolaptaki kavanozu istediğiniz gibi boyayın!

8.2. EL EŞYALARA BAKIN

  1. El eşya sitelerini sürekli kontrol ederseniz istediğin ürünü çok çok ucuza bulabilirsiniz!

9. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINIZI BIRAKIN YA DA AZALTIN!

Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklara ne kadar para harcadığının farkında değilsiniz!

10.DIŞARIDA YEMEYİN!

Öğle yemeği için evden yemek götürün.

11. SOLDAN YÜRÜYÜN!

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Bir çok insan mağazalara girince sağa yöneliyor. Büyük markalar da yeni sezon ve pahalı ürünleri genellikle sağ tarafta bulunduruyor.

12. EK İŞ

Tüm bunları denemenize rağmen biriktirdiğiniz para size yetmiyorsa mecburen gelirinizi arttırmalısınız. Kendinize uygun özellikle bilgisayar üzerinden yürütebileceğiniz bir iş bakabilirsiniz.


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