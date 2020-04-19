Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunları deneyin!

Vereceğimiz yöntemlerden size uygun olanlarını seçerek tasarrufa gidebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemleri hangi gelir durumuna sahip olursanız olun uygulayabilirsiniz. Birikim yapmanın size ileride ne kadar fayda sağlayacağına odaklanın ve yarın değil bu gün başlayın!

1.ÖNCE BORCUNUZU KAPATIN!

Borç sizi sürüklemeye her zaman devam edecektir. Öncelikle mutlaka ondan kurtulun. Kredi borcu gibi yüksek faizli borçlar size uzun vadede zarar verecektir.

2.ÜYELİK ÖDEMELERİNİZİ HEMEN KONTROL EDİN!

Son zamanlarda kullanmadığınız, hatta unuttuğunuz bir uygulama için hala para ödüyor olabilirsiniz. Kredi kartı ekstrenizi hemen kontrol edin. Ayrıca kullandığınız müzik ya da film platformlarını en düşük hizmet paketi yerine en üst pakete çıkartın ve arkadaşlarınızı ortak edin. Daha az para ödeyerek daha kaliteli hizmet almış olacaksınız.

3.ONLİNE ALIŞVERİŞİNİZE DİKKAT EDİN

Online alışveriş artık çok daha kolay ve konforlu. Alacağınız ürünü takip etmek çok önemli. Artık markalar indirimli fiyat gibi gösterip eski fiyatıyla satış yapmaya başladı. Alacağınız ürünün piyasa fiyatını araştırın.

4.TOPLU TAŞIMA KULLANIN

Yakıt masrafı aylık en yüksek harcamalardan biri. Lastik basıncınızı da düzenli olarak kontrol ettirerek yakıt israfından kurtulabilirsiniz! Taksiyi tercih eden biriyseniz de evinizden 10 dakika erken çıkarak metro ve tramvay kullanabilirsiniz.