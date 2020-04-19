Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunları deneyin!

Vereceğimiz yöntemlerden size uygun olanlarını seçerek tasarrufa gidebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemleri hangi gelir durumuna sahip olursanız olun uygulayabilirsiniz. Birikim yapmanın size ileride ne kadar fayda sağlayacağına odaklanın ve yarın değil bu gün başlayın!
Borç sizi sürüklemeye her zaman devam edecektir. Öncelikle mutlaka ondan kurtulun. Kredi borcu gibi yüksek faizli borçlar size uzun vadede zarar verecektir.
Son zamanlarda kullanmadığınız, hatta unuttuğunuz bir uygulama için hala para ödüyor olabilirsiniz. Kredi kartı ekstrenizi hemen kontrol edin. Ayrıca kullandığınız müzik ya da film platformlarını en düşük hizmet paketi yerine en üst pakete çıkartın ve arkadaşlarınızı ortak edin. Daha az para ödeyerek daha kaliteli hizmet almış olacaksınız.
Online alışveriş artık çok daha kolay ve konforlu. Alacağınız ürünü takip etmek çok önemli. Artık markalar indirimli fiyat gibi gösterip eski fiyatıyla satış yapmaya başladı. Alacağınız ürünün piyasa fiyatını araştırın.
Yakıt masrafı aylık en yüksek harcamalardan biri. Lastik basıncınızı da düzenli olarak kontrol ettirerek yakıt israfından kurtulabilirsiniz! Taksiyi tercih eden biriyseniz de evinizden 10 dakika erken çıkarak metro ve tramvay kullanabilirsiniz.
İhtiyacınız olandan fazlasını almayın. Yapacağınız alışveriş için kendinize bir üst limit koyun ve onun üzerine çıkmayın.
Yaptığınız harcamaları mümkünse o an kayda alarak kalan paranızı her zaman görebilirsiniz. Bu sayede ne kadar para harcadığınızın hep farkında olabilir ve en kötü ihtimalle ay sonunda yaptığınız harcamalardan gereksiz bulduklarınızı çıkartabilirsiniz.
Yaratıcılığınızı kullanarak ürünleri dönüştürün! Hem daha çok eğlenecek hem de tasarruf yapacaksınız. Yeni bir vazo almak yerine dolaptaki kavanozu istediğiniz gibi boyayın!
Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklara ne kadar para harcadığının farkında değilsiniz!
Öğle yemeği için evden yemek götürün.
Bir çok insan mağazalara girince sağa yöneliyor. Büyük markalar da yeni sezon ve pahalı ürünleri genellikle sağ tarafta bulunduruyor.
12. EK İŞ
Tüm bunları denemenize rağmen biriktirdiğiniz para size yetmiyorsa mecburen gelirinizi arttırmalısınız. Kendinize uygun özellikle bilgisayar üzerinden yürütebileceğiniz bir iş bakabilirsiniz.
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