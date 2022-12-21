EĞLENCE VERGİSİ SIFIRLANDI mı? Eğlence vergisi uygulaması ne zaman geçerli olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Eğlence vergisi sıfırlandığı yönündeki haberler sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eğlence vergisi yüzde sıfır olarak açıklandı. Peki, Resmi Gazete'de yer alan eğlence vergisi uygulaması ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

EĞLENCE VERGİSİ SIFIRLANDI MI?

Eğlence vergisi sıfırlandı. Yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2023 itibarıyla eğlence vergisi oranı yüzde 0 oldu.

Sinema, spor müsabakaları ve konser gibi etkinliklerden alınan eğlence vergisinin oranı Resmî Gazete'de yüzde 0 olarak açıklandı.

EĞLENCE VERGİSİ UYGULAMASI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak.

