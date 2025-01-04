Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretleri zamlandı

Ehliyet almayı planlayan adaylar için flaş bir gelişme yaşandı. 2024 yılı için başvuru yapanlar da dahil olmak üzere, direksiyon sınavı ücretlerine büyük bir zam yapıldı.2024 yılında direksiyon sınavı için belirlenen 750 TL'lik ücret, 2025 yılında 1350 TL'ye yükseltildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; İlk sınavda başarısız olan sürücü adayları için ise daha büyük bir artış yaşandı. Daha önce 2500 TL olan ikinci sınav harcı, yeni yıl itibarıyla 4000 TL olarak güncellendi. Bu değişiklik, hem yeni kayıt yaptıran adayları hem de sınavı geçememiş olanları doğrudan etkileyecek.

FİYAT FARKINI ÖDEYECEKLER!

Geçtiğimiz yıl kurs ücretlerini ödemiş olan sürücü adayları, kurslardan gelen bilgilendirme mesajlarıyla zam şoku yaşadı. Kurslar, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat farkının da ödenmesi gerektiğini adaylara iletti.

EHLİYET KURSLARINDAN ZAM HATIRLATMASI

Ehliyet kursları, adaylara gönderdikleri bilgilendirme mesajlarında zamlı ücretin ödenmesi gerektiğini şu ifadelerle hatırlattı:

"Sayın adaylarımız, yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir, 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın ücretini yatırmasını, eski fiyattan yatıran adaylarımızın harç ücretini tamamlaması önemle rica olunur."