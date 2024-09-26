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Ehliyet yenilemede '2 liralık' bürokrasi çilesi! ATM'den de yatırılamıyor: Yıl sonunda 5 bin liradan fazla ek ödeme yapabilirsiniz

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.09.2024 10:49
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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci hızla sona yaklaşıyor. Ceza ile karşılaşmak istemeyen sürücüler nüfus müdürlüklerine başvurularını yoğunlaştırırken, randevu sistemlerinde ve müdürlüklerde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bunun yanında, 2 liralık vakıf bedeliyle ilgili yaşanan bürokratik aksaklıklar, vatandaşlara zaman kaybı ve ekstra masraf olarak geri dönüyor. Bu nedenle sürücüler, bankalara gitmek zorunda kalıyor ve işlem süreci daha da karmaşık hale geliyor...

Ehliyet yenilemede '2 liralık' bürokrasi çilesi! ATM'den de yatırılamıyor: Yıl sonunda 5 bin liradan fazla ek ödeme yapabilirsiniz

1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen 5 yıllık süre, koronavirüs salgını nedeniyle uzatıldı. İçişleri Bakanlığı, eski sürücü belgelerini yenileme tarihini 31 Aralık 2024'e kadar uzattı. Bu tarihe kadar, sürücü belgeleri 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 lira karşılığında yenilenebilecek.

SÜRE SONUNA KADAR EHLİYET YENİLEMEYEN 5 BİN LİRADAN FAZLA EK ÖDEME YAPACAK

Yetkililer, 1 Ocak 2025'ten sonra eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, sürücü belgesi harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı gibi ücretleri tam olarak ödemesi gerektiğini belirtti. 2024'te B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 5.165 lira olarak belirlenmişken, 2025'te bu rakamın artması bekleniyor. Yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar, ek olarak 5 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.

BAŞVURULAR İÇİN YOĞUNLUK UYARISI

Posta'da yer alan haberde, başvuru sürecinde yılın son aylarında yaşanabilecek yoğunluktan dolayı yetkililer, vatandaşlara işlemlerini erkenden tamamlamalarını tavsiye ediyor. Ehliyet yenilemek isteyenler telefon, mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden randevu alarak gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvurabilir. Yeni sürücü belgeleri ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılıp PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Başvuru sürecinde geçici sürücü belgeleri ile araç kullanımı mümkün.

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EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKEN BELGELER 2024

Ehliyet yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgeleri, 15 liralık ödeme dekontu, sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı adres bilgilerini ibraz etmeleri gerekiyor.

2 LİRALIK VAKIF PAYI SORUNU

Yenileme sürecinde, 13 liralık kağıt bedeli ve 2 liralık vakıf payı ödemeleri yapılmalı. Ancak bu ödemelerle ilgili vatandaşlar bazı zorluklar yaşıyor. Vergi dairesinin internet sitesi üzerinden sadece 13 liralık kağıt bedeli ödenebilirken, 2 liralık vakıf bedeli için ayrı bir işlem yapmak gerekiyor. Bu ödeme ise yalnızca bankadan yapılabiliyor. ATM’lerin bu miktarda para kabul etmemesi nedeniyle şubeye gitmek zorunlu hale geliyor. Bu süreç vatandaşlar için sıkıntı yaratırken, birçok kişi 15 liralık toplam bedeli yeniden ödemek zorunda kalıyor. Vatandaşlar, bu sorunun çözülmesini talep ediyor.

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Ehliyet
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