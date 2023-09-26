FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ehliyette 125 cc ayarı! Düzenlemede sona gelindi, tarih netleşiyor: Artık onlar da motosiklet kullanabilecek

Ehliyette 125 cc ayarı! Düzenlemede sona gelindi, tarih netleşiyor: Artık onlar da motosiklet kullanabilecek

26.09.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sahiplerini ve alacakları yakından ilgilendiren yeni düzenlemede sona gelindi. Söz konusu karar ile B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor. Hazırlıkların yakın zamanda tamamlanması tahmin edilirken düzenlemenin 2023 yılı sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.

Ehliyette 125 cc ayarı! Düzenlemede sona gelindi, tarih netleşiyor: Artık onlar da motosiklet kullanabilecek

Ehliyet düzenlemesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile yakın bir zamanda B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor.

EHLİYET DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

1

SÜRÜCÜ KURSUNDAN EĞİTİM

Posta'da yer alan habere göre; yayınlanması öngörülen yönetmelikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: “Eğitim sınav şeklinde değil. Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak. Eğitimi alan bu kişiler sürücü belgesini değiştirmesine gerek kalmadan 125 cc’ye kadar olan motosikletleri herhangi başka bir işleme gerek kalmadan kullanabilecek.”

yad

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

MOTED Başkanı Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte yaş sınırı bulunmadığını belirterek, bununla birlikte Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yaş sınırını ayrıca değerlendirdiğini söyledi. E-Ticaret kuruluşlarından herhangi birine kayıtlı olan sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağını dile getiren Öztürk, “Çalışmalar hızla devem etmekte olup yönetmeliğin en geç 2023 yılı içinde yayınlanacağını bekliyoruz” diye konuştu.

Mülakat, emekli zammı, vergisiz cep telefonu... Kritik gün geldi! Mülakat, emekli zammı, vergisiz cep telefonu... Kritik gün geldi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Süper meyve" hasadı heyecanı: "Antioksidan değeri çok yüksek ve...""Süper meyve" hasadı heyecanı: "Antioksidan değeri çok yüksek ve..."
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Son bir ayda 35 lira yükseldi! Zam gelmeye devam ediyor: ‘340 liraya alıyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim’Son bir ayda 35 lira yükseldi! Zam gelmeye devam ediyor: ‘340 liraya alıyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim’
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet motosiklet

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.