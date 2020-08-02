FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ejder meyvesine yoğun talep: Getirisi iyi, işçiliği az

Ejder meyvesine yoğun talep: Getirisi iyi, işçiliği az

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2020 08:19 | Son Güncelleme

Antalya Alanya'da üretilen ejder meyvesi, üreticilerden de yoğun talep görüyor. Bir kişinin tek başına 4-5 dönüme bakabileceğini söyleyen Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, ejder meyvesinin bakımının çok kolay olduğunu ve talebin sürekli arttığını söyledi.

Ejder meyvesine yoğun talep: Getirisi iyi, işçiliği az

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ilk olarak 2014 yılında deneme ekimi yapılan, Mersin ve Adana'da yetiştirilmeye başlanan ve Türkiye'de 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya meyvesi, Alanya'da da yaygın olarak üretilmeye başlandı. Ekimi ve bakımı çok basit olan ejder meyvesi, hasat zamanı da yüksek getiriye sahip. Alanya'da avokado, mango, muz gibi tropik meyvelerden sonra en çok üretilen meyve olan ejder meyvesi, üreticinin de yüzünü güldürüyor. İçinde barındırdığı kalsiyum ve C vitaminiyle de besleyici ve faydalı olan ejder meyvesi hem kemikleri güçlendiriyor hem vücut direncini artırıyor. Üreticinin pazar konusunda sorun yaşamadığı ejder meyvesi, genellikle Gazipaşa'dan yurt dışına ve doğuya ihraç ediliyor.

'BİR KİŞİ RAHATLIKLA 4-5 DÖNÜME BAKABİLİR'

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Tropik Meyvelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, "Genellikle Türkiye'de 'ejder meyvesi' olarak biliniyor. Ama dışarıda 'dragon' ve 'pitaya' olarak ismi geçmektedir. Şu an Alanya'da en çok üretimi yapılan ürünler avokado, mango ve ejder meyvesi. Yalnız en kolayı da ejder meyvesidir. Yani bir kişi rahatlıkla 4- 5 dönüm alana bakabiliyor. Dönümde aşağı yukarı 950- 1000 fidan ekilebiliyor. Bu fidanlardan da 3- 4 bin adet meyve alınıyor. Kilo ve adet bazında satılıyor. Üreticilerimiz şu anda memnun. Ağaç kaktüs familyasından olduğu için dikenli, fazla haşere, böcek gelip hastalıklarla rahatsız edemiyor. Hastalıklar rahatsız edemeyince çiftçinin en çok gideri olan zirai ilaç masrafından kurtulmuş oluyor. Bakımı da buna istinaden daha kolay oluyor" dedi.

'DÖNÜMDEN 30-40 BİN TL GELİR ELDE EDİLEBİLİYOR'

Ejder meyvesinin iki çeşidi olduğundan bahseden Sevilgen, "Beyaz ve kırmızı renklerde iki çeşit üretimimiz var. Kalsiyum içeriği çok fazla. Tropikal ürünlerin hepsinde olan C vitamini ağırlıklı bulunmaktadır. Kalsiyum sayesinde kemiklerin daha kuvvetli, daha dirençli olduğunu, C vitaminiyle de vücudun direncinin arttığını görmekteyiz. Pembe yapısının içinde beyaz ve kırmızı, içerisinde küçük çekirdekleri olan sulu, kiviyi ve mart yemişi dediğimiz mart incirini andırmaktadır. Ülkemize bir çeşit olarak girmiş bulunmaktadır. Pazarında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Üretici memnun, dönümden 30- 40 bin lira gelir elde edebiliyor" diye konuştu.

'GETİRİSİ İYİ, İŞÇİLİĞİ AZ'

Yaklaşık 3 yıldır ejder meyvesi üreticiliği yapan Sadettin Koç, getirisi çok olduğu için ektiğini anlatırken, "Daha önce ben buraya yeşillik, sebze ekiyordum. Getirisi az ve masraflar çok olduğu için ejder meyvesine geçtim, 3 yıldır da ekiyorum. 2 yıldır meyve alıyorum. Şu anda çok memnunum. Getirisi iyi, işçilik az. Bir kişi tek başına bakabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Gram ve çeyrek altın uyarısı!Gram ve çeyrek altın uyarısı!
Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Elektrikte yeni dönem bugün başladı

Elektrikte yeni dönem bugün başladı

‘Çok biliyorsan, sen yap’ işten çıkarma sebebi değil

‘Çok biliyorsan, sen yap’ işten çıkarma sebebi değil

2020 Ağustos'ta memur, personel ve işçi alımları listesi! Ağustos ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alıyor?

2020 Ağustos'ta memur, personel ve işçi alımları listesi! Ağustos ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alıyor?

Trafik cezaları için indirimli ödeme fırsatı! Tam yüzde %25...

Trafik cezaları için indirimli ödeme fırsatı! Tam yüzde %25...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın alacaklar dikkat! Uzman isimden Ağustos'da gram ve çeyrek altın uyarısı! Altın fiyatları düşer mi?

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Borcu olanlar dikkat! Trafik cezaları için indirimli ödeme fırsatı! Tam yüzde %25...

Trafik cezaları için indirimli ödeme fırsatı! Tam yüzde %25...

2020 Ağustos'ta memur, personel ve işçi alımları listesi! Ağustos ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alıyor?

2020 Ağustos'ta memur, personel ve işçi alımları listesi! Ağustos ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alıyor?

Altın fiyatları Ağustos'ta düşecek mi? Uzman yorumladı: "Altın Ağustos'ta düşebilir"

Altın Ağustos'ta kısa vadede güç toplamak için gerileyebilir!

SGK 1400 memur alımı mı yapıyor? SGK mülakatsız 1400 memur alımı şartları nedir?

SGK mülakatsız 1400 memur alımı yapacak

Aboneler dikkat! Elektrikte yeni dönem

Elektrikte yeni dönem bugün başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.