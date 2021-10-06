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Ek göstergesi 3600 mesleklerde emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak?

06.10.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 milyon memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Meclis’ten gelecek 3600 ek göstergesinde. Eğer düzenleme gerçekleşirse memur maaaşında 1000 TL’ye kadar artış olacak. İşte detaylar…

Ek göstergesi 3600 mesleklerde emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak?

Geçtiğimiz senelerde hükümet 3600 ek göstergenin çıkacağına dair sinyaller vermiş, 4 milyona yakın memur ve memur emeklisi de düzenlemenin gerçekleşmesi için gözünü kulağını Meclis’ten gelecek bilgilere dikmişti. Eğer düzenleme kabul edilirse memur maaşlarında 1000 TL’ye varan bir artış olacağı gibi ikramiyelerdeki artış da 30 bin TL’yi bulacak. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili memur ve memur emeklilerinin bilmesi gerekenler.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜCENLİK BAKANI 3600 EK GÖSTERGE İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ

2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek göstergeye dair çözüm sinyalleri veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclis’in inisiyatifinde” demişti.

3600 EK GÖSTERGE KABUL EDİLİRSE MAAŞLAR ARTACAK

1 Ekim itibarıyla yeni döneme başlayan meclis, yeni yasama yılında 2018 yılında ilk kez çıkması konuşulan 3600 ek gösterge sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Eğer 3600 ek gösterge çözüme kavuşursa memurların hem maaşları hem de ikramiyeleri artacak. Bu ek gösterge, Emekli Sandığı’na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (20-50 lira arasında) karşın, emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artırıyor.

3600 EK GÖSTERGE KABUL EDİLİRSE KİMLER ZAMLI MAAŞTAN YARARLANACAK?

2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmada, 3600 ek göstergeye ilişkin detaylar paylaşmıştı. Bu detaylar polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idarecilerin 3600 ek gösterge ile maaşlarının artacağına işaret ediyordu. Memurlar ve sendikalar ise bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar için de bir ek gösterge rakamı belirlenmesini istiyor. Memurlardan 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen kesimde halen ek göstergesi 2200 olan da var, 3000 olan da. Ek göstergenin 2200’den veya 3000’den 3600’e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor. Sendikalar artık kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor. Tabii bu taleplerin maliyet etkisi de analiz ediliyor.

2200 EK GÖSTERGESİ OLAN EMEKLİ SANDIĞI’NA TABİ OLAN VATANDAŞIN EK GÖSTERGESİ 3600’E YÜKSELİNCE NE OLUR?

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ETKİLİYOR MU?

Emekli ikramiyesinin tutarının hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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