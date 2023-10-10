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Ek MTV’den sonra bir hamle daha! Vergi, trafik cezası, harçlar… Ocak’ta zamlanacaktı, Gelir İdaresi Başkanlığı süreyi öne çekti: ‘Geçici dönemde de ihtiyaç duyduk’

10.10.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere ek MTV, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, pasaport harcı, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi gibi kalemlerde Ocak ayından itibaren uygulanacak vergi zammı öne çekildi. Gelir İdaresi Başkanlığı bugün aldığı bir karar ile Yeniden Değerleme Oranı’nı yüzde 34,80 olarak açıklarken, YDO’nun uygulanma tarihine ilişkin geçici vergi dönemlerinde de zamma ihtiyaç ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ek MTV’den sonra bir hamle daha! Vergi, trafik cezası, harçlar… Ocak’ta zamlanacaktı, Gelir İdaresi Başkanlığı süreyi öne çekti: ‘Geçici dönemde de ihtiyaç duyduk’

Geçtiğimiz aylarda büyük tartışmalara yol açan bu yıla mahsus tüm araç sahiplerinden ek MTV alınması kararının ardından bugün milyonları ilgilendiren bir hamle daha yapıldı. Her yıl Ekim ayı itibarıyla yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasına göre belirlenen artış, izleyen yılda yani Ocak ayında uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyordu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezaları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nı için (YDO) flaş bir karar alındı.

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TÜM VERGİ VE MTV’LERE ZAM

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 34,80 olarak tespit edildi. Gelir İdaresi Başkanlığının konu ile ilgili sirküleri yayımlandı.

SÜRE ÖNE ÇEKİLDİ

Sirkülerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir” denildi.

TÜRK LİRASI (224)

EK MTV’YE DE ZAM

Buna göre Kasım ayında ikinci taksit ödemesi süresi yaklaşan ve en düşük 2.120 TL olan MTV ile ek MTV ücretleri de değişti. Yüzde 34,80’lik zam ile MTV ve ek MTV’de ikinci taksit ücreti ve 2.857 oldu. Toplamda ise 5.715 TL ödeme yapılacak.

TÜRK LİRASI (350)

TRAFİK CEZASI 2023 RAKAMLARI DA DEĞİŞTİ

2023 yılı için trafik cezaları da zamlandı. Halihazırda hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 951 TL. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak bin 979 TL, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise 4 bin 64 TL. Alkollü araçla ilk kez yakalanan 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanana ise, 5 bin 96 TL para cezası ödemek durumunda. Emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. Emniyet kemeri takmamanın zam olmadan önceki cezası 436 TL. KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ise 951 TL. Ehliyetsiz araç kullananlar da 8 bin 90 TL ödeme yapıyordu. Drift atan sürücüye 20 bin 342 TL ceza kesiliyordu. Alkol testine itiraz etmek 8 bin 551 TL, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak ise 951 TL. YDO’nun değişmesi ile bu rakamlar üzerinden yüzde 34,80 daha fazla trafik cezası ödenecek.


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Anahtar Kelimeler:
MTV Yeniden Değerleme Oranı

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