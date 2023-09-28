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EK MTV ÖDEME EKRANI GELİR İDARESİ - E DEVLET: Ek MTV nereden ödenir, ne zaman? Son ödeme tarihi!

28.09.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ek MTV ödeme ekranı ile ilgili sorgulamalar Anayasa Mahkemesi kararı sonrası hız kazandı. Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) çıkacak karar merakla bekleniyordu. Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. CHP'nin yapmış olduğu başvuru reddedildi. Peki, Ek MTV nereden ödenir, ne zaman? İşte Gelir İdaresi - e Devlet ek MTV ödeme ekranı...

EK MTV ÖDEME EKRANI GELİR İDARESİ - E DEVLET: Ek MTV nereden ödenir, ne zaman? Son ödeme tarihi!

EK MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Bilindiği üzere Ağustos ve Kasım'da iki eşit taksit olarak ödenen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitini vatandaşların yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek herhangi bir ödeme yapmamıştı. Anayasa Mahkemesi ek MTV başvurusunu reddettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından ek MTV ödeme tarihi ve Gelir İdaresi - e Devlet ekranı arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor.

EK MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Ek MTV ikinci taksit ödemelerinin kasım ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

EK MTV İKİ TAKSİT HALİNDE ÖDENİYOR

Ek MTV düzenlemesi 2023 yılında bir defaya mahsus olarak ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde yapılıyor.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar TL'yle hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

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EK MTV İPTAL İSTEMİNE AYM'DEN RET KARARI

EK MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği bugün belli oldu. A

nayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. AYM oy birliğiyle CHP'nin yapmış olduğu başvuruyu reddetti.

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