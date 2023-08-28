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Ek MTV son ödeme günü ne zaman, nasıl ödeme yapılır? 2023 ek MTV ve yapılandırma için son gün yaklaşıyor

28.08.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ek MTV son ödeme günü Ağustos ayının sonu yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümündeki Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme alanından yapılacak. 2023 ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve yapılandırma için son gün yaklaşıyor. Ek MTV son ödeme günü ne zaman, nasıl ödeme yapılır? İşte, 2023 MTV ödeme tarihleri...

Ek MTV son ödeme günü ne zaman, nasıl ödeme yapılır? 2023 ek MTV ve yapılandırma için son gün yaklaşıyor

MTV ödemeleri hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MTV ek ödemesinin ilk taksiti için son gün yaklaşıyor. Bilindiği üzere yapılandırmadan faydalanamayan kişilerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih aynı gün olacak. İşte Ek MTV son ödeme günü ve detaylar...

EK MTV SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

MTV ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos 2023 Perşembe'dir.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için yapılan açıklama şu şekilde:

"İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

PTT şubelerine yapabilirsiniz."

MTV ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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