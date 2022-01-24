Ek zam ne zaman yatacak? Memur emekli maaşları ek zam ödemeleri ne zaman verilecek?

3 Ocak sabahında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve memur emeklisi maaşları zamlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile memur ve memur emeklilerine ek zam yapıldı. Ek zam ocak ayı maaşlarına yansımayınca merak konusu oldu. Peki ek zam ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EK ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Toplamda 2 milyon 386 bin 565 hak emekli ek zam farkından yararlanacak. Ödemelerin PTT Şubelerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

Ödeme takviminde yer alan bilgilere göre maaşlarını aylık olarak alan Harp ve Vazife Malulleri ve Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Vazife Malulü, Malul, Dul veya Yetim Aylığı Alanlar zam farklarını 27 Ocak Perşembe günü itibariyle alacak.

Kasım, Aralık, Ocak ayı şeklinde 3 aylık maaş alanlar 27 Ocak Perşembe itibarıyla yalnızca 1 maaş zam farkı alacaklar.

Aralık, Ocak, Şubat ayı şeklinde 3 aylık alanlar ise 27 Ocak Perşembe itibarıyla yalnızca 2 maaş zam farkı alacaklar.

Ocak, Şubat, Mart ayı şeklinde 3 aylık alanlar ise 27 Ocak Perşembe itibarıyla sadece 2 maaş zam farkı alacaklar.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) /2624 /3293

SSK (2000 SONRASI) /1627 /2500

BAĞ-KUR (ESNAF)/ 1912/ 2500

BAĞ-KUR (TARIM)/ 1802 /2500

