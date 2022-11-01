Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon tarihi!

Gözler enflasyon rakamlarını açıklayacak olan TÜİK'e (Türkiye İstatistik Kurumu) çevrildi. Enflasyon rakamları, her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon farklı belli olacak. Peki eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK Eylül ayı enflasyon tarihi!
Ekim ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜİK, 3 Kasım saat 10.0'da ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
Ekim ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadığı için son 3 aylık enflasyon farkı bulunuyor. Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37 , ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46 ve eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08 oldu. Toplam son 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,91 oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları belli olunca 4 aylık fark habere eklenecek.