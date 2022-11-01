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Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon tarihi!

01.11.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayının gelmesiyle ekim ayı enflasyon oranları araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere TÜİK, her ay bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını açıklıyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı da şekilleniyor. Peki ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK ekim ayı enflasyon tarihi!

Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon tarihi!

Gözler enflasyon rakamlarını açıklayacak olan TÜİK'e (Türkiye İstatistik Kurumu) çevrildi. Enflasyon rakamları, her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon farklı belli olacak. Peki eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK Eylül ayı enflasyon tarihi!

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜİK, 3 Kasım saat 10.0'da ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon tarihi!

ENFLASYON FARKI NE DEMEK?

Ekim ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadığı için son 3 aylık enflasyon farkı bulunuyor. Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37 , ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46 ve eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08 oldu. Toplam son 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,91 oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları belli olunca 4 aylık fark habere eklenecek.

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