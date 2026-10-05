Ekim ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleşti

Kira zammı ne kadar oldu? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kira zammı artış oranı 2026 Ekim ayı verileri için gözler TÜİK açıklamasına çevrilmişti. TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, 2026 Ekim kira artış oranı yeniden belirlendi. İşte Ekim kira artış oranı 2026 ve Ekim kira zammı ile ilgili son durum...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 31,79 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri ekim ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

Ekim 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde %31,49 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Ekim 2026 kira artış oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026

Ekim ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,49

Aylık Yeni Kira Tutarı: 19.723,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,49

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.298 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,49

Aylık Yeni Kira Tutarı: 32.872,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,49

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.447 TL

Mevcut Kira Bedeli: 35 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,49

Aylık Yeni Kira Tutarı: 46.021,50 TL