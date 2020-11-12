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Ekim ayında dolar ve ihracat rekor tazeledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

MTM, yaptığı araştırmada geçtiğimiz ayın ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre Ekim ayı ekonomi haberlerinde en çok dolar konusuna yer verilirken; içinde yeni teşviklerin yer aldığı istihdam paketi ve vergi affı da gündemi meşgul eden diğer önemli ekonomik konular oldu.

Ekim ayında dolar ve ihracat rekor tazeledi

Medya Takip Merkezi (MTM), ekonomi dünyasının nabzını tuttu. Rapora göre bir süredir koronavirüs teşviklerinden etkilenen dolar fiyatları ay boyunca yukarı yönlü ivmeyi takip etti. Ekim ayının ilk işlem gününü 7,74 seviyesinde açan dolar kuru, 8 lirayı geçerek rekor tazeledi ve tüm zamanların zirvesine çıktı. Ekim ayı boyunca yükselme istikrarını koruyan dolar kuru, ayın son işlem gününü ise 8,34 seviyesinde kapattı. Ay boyunca tüm gözleri üzerine toplayan dolar kuru, toplam 110 bin 824 haberde yer alarak Ekim ayında da medyada en çok bahsi geçen ekonomi konusu oldu.

EKİM AYINDA İHRACAT REKORU KIRILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgını koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini de dile getirdi.

Ekim ayında en çok ihraç edilen fasıllar; ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ (2 milyar 547 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (1 milyar 681 milyon dolar) ve ‘Örme giyim eşyası ve aksesuarı’ (979 milyon dolar) ihracatı oldu. En çok ithalat ise 13 milyar 731 milyon dolarla ‘ham madde (ara mallar)’ grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 585 milyon dolarla ‘yatırım (sermaye) malları’ ve 2 milyar 392 milyon dolarla ‘tüketim malları’ takip etti. MTM’nin araştırmasına göre, ay boyunca 76 bin 464 haberde konuşulan ihracat, Ekim ayının popüler ekonomi başlıkları arasında ikinci sırada yer alırken, ithalat ise 43 bin 61 haberde yer alarak listenin altıncı sırasına yerleşti.

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VERGİ AFFI GÜNDEMDEYDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. Vergi yapılandırma paketine ilişkin maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunacaklarını söyleyen Muş, "Komisyon bunu uygun görür, kanun teklifine ekleyip komisyondan geçirirse, vergi yapılandırmasıyla ilgili önerimiz, teklife girmiş olacak" açıklamasında bulundu. Oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını anlatan Muş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçların, vergi yapılandırma paketinde olacağını açıkladı. Muş, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olduğunu da belirtti. Ay boyunca toplam 68 bin 221 haberde yer alan vergi, raporda en çok konuşulan üçüncü ekonomi başlığı oldu.

YENİ İSTİHDAM PAKETİNİN DETALARI AÇIKLANDI

Ekim ayında gündemi meşgul eden diğer bir ekonomi konusu ‘Yeni İstihdam Paketi’ oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, içinde yeni teşviklerin yer aldığı istihdam paketinin detaylarını açıkladı. Buna göre, işsizlik ödeneği alanların yeniden istihdama katılımı teşvik edilecek. Bunun için de ‘Hızlı İşe Dönüş Desteği’ devreye alınacak. Yeni istihdam paketinde 25 yaşından küçüklerle 50 yaşından büyükleri ilgilendiren esnek çalışma modeli ile ilgili yeni düzenlemeler de yer aldı. Kısa çalışma ödeneğinin süresi Temmuz 2021’e kadar uzatılırken, kurumlar vergisinde ise Cumhurbaşkanı’na 5 puanlık indirim yetkisi de tanınacak. İşten çıkarılan ve işsizlik ödeneği almaya hakkı olan bir çalışan ise 90 gün içinde işe girerse ve 12 ay süreyle çalışırsa, işsizlik ödeneğinden yararlandığı süre kadar sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İstihdam Ekim ay boyunca medyada toplam 60 bin 467 haberde yer alarak Ekim ayının popüler ekonomik başlıkları arasında yerini aldı.

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