Enerji sektöründe dikkat çeken iflas başvurusu: "Borca batık"

Enerji sektöründe önemli bir iflas başvurusu gündem oldu. Buna göre; Konya Şeker'in kontrolünde olan Soma B Termik Santrali'nin borç gerekçesiyle Konya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptığı kaydedildi.

"KONYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ‘NE İFLAS BAŞVURUSU YAPTI"

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya paylaşımında "Enerji sektörüne bomba gibi düştü" ifadelerini kullanırken "Konya Şeker’in kontrolünde bulunan Soma B Termik Santrali “borca batık” olmasını gerekçe göstererek Konya Asliye Ticaret Mahkemesi‘ne iflas başvurusu yaptı" sözleriyle son durumu aktardı. Aydilek, "Santral, TKİ'ye olan 20 milyar TL’yi aşkın borcu nedeniyle icradan satışa çıkartılmıştı" ifadelerini de kullandı.