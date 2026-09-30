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Enerji sektöründe dikkat çeken iflas başvurusu: "Borca batık"

Enerji sektöründe yeni bir iflas başvurusu gündem yarattı. Konya Şeker'in kontrolündeki Soma B Termik Santrali için iflas başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Enerji sektöründe dikkat çeken iflas başvurusu: "Borca batık"
Hande Dağ

Enerji sektöründe önemli bir iflas başvurusu gündem oldu. Buna göre; Konya Şeker'in kontrolünde olan Soma B Termik Santrali'nin borç gerekçesiyle Konya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptığı kaydedildi.

Enerji sektöründe dikkat çeken iflas başvurusu: "Borca batık" 1

"KONYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ‘NE İFLAS BAŞVURUSU YAPTI"

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya paylaşımında "Enerji sektörüne bomba gibi düştü" ifadelerini kullanırken "Konya Şeker’in kontrolünde bulunan Soma B Termik Santrali “borca batık” olmasını gerekçe göstererek Konya Asliye Ticaret Mahkemesi‘ne iflas başvurusu yaptı" sözleriyle son durumu aktardı. Aydilek, "Santral, TKİ'ye olan 20 milyar TL’yi aşkın borcu nedeniyle icradan satışa çıkartılmıştı" ifadelerini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
iflas
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
:) şahlanıyoruz evet…tv lere konuşuyo bide hala!!vurgun yapana soygun yapana taviZ vermicez vs gibi açıklamalar..hahaha
şaha kalkmış vaziyetteyiz akaryakıt fon derken iflas açıklamaları
Karadeniz çetesi ülkeye karabasan gibi çöktüüüüüüüüü
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