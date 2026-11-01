Ekim'de İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 32,47 oldu

İstanbul’un Ekim ayı enflasyonu belli oldu. Ekim ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. 2025 Ekim ayına göre 2026 Ekim ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 32,47 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 10,60, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 5,32, Haberleşme harcama grubunda yüzde 5,05, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 2,58, Konut harcama grubunda yüzde 2,24, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,87, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,82, Sağlık harcama grubunda yüzde 1,80, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,67, Eğitim harcama grubunda yüzde 1,52, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,45 artış izlenirken, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda fiyat değişimi gözlenmedi.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Eylül ayında yüzde 1,96 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Ekim ayında yüzde 1,20 oranında arttı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 25,51, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 23,28 oldu. Ekim 2026’da Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,44, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 2,31, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,34, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,53 ve Madenler grubunda yüzde 0,46 artış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim görülmedi. Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Ekim ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; Madenlerde yüzde 41,97, Gıda Maddelerinde yüzde 26,92, Yakacak ve Enerjide yüzde 25,60, İnşaat Malzemelerinde yüzde 23,48, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 16,36, Mensucatta yüzde 13,48 ve Kimyevi Maddelerde yüzde 10,45 artış gerçekleşti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır