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Ekim enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Memur ve emeklinin gözü TÜİK’te! İşte 2022 ekim enflasyon beklentisi

02.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruluyor. Memur ve emekli zammında açıklanan enflasyon oranı ve farkı etkili oluyor. Peki, ekim enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Enflasyon beklentisi nedir?

Ekim enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır? Memur ve emeklinin gözü TÜİK’te! İşte 2022 ekim enflasyon beklentisi

Ekim enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Enflasyon oranı en son ekim ayı içerisinde açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı. Şimdi gözler ekim ayı enflasyon rakamlarında. Açıklamaya az bir zamana kala yeni enflasyon beklentisi de belli oldu. İşte detaylar

EKİM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 3 Kasım Perşembe günü saat 10:00’da açıklanacak. En son ekim ayında eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.
TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.

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EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

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