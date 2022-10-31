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Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu: Yüzde 35,00 - 41,99 aralığında artış!

31.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayı enflasyon rakamları Kasım ayına bir gün kala milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi TÜİK Tefe Tüfe Ekim ayı enflasyon beklentisi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından açıklanacak olan rakamlar Kasım ayı kira zammına yön verecek. TÜİK tarafından yayımlanacak veriler yine ekonomide belirleyici etken olacak. Peki, Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi...

Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu: Yüzde 35,00 - 41,99 aralığında artış!

Ekim ayı enflasyon rakamları ekonomi haberlerini takip eden vatandaşlar tarafın gündeminde bulunan konular arasında. Ekim ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Şimdi gözler TÜİK tarafından yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Ekim enflasyonunun ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte TÜİK ekim ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi...

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EKİM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini yayımlıyor.

Bahsi geçen açıklama 3 Kasım Perşembe günü saat 10:00’da yapılacak.

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2022 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelişmelerini yayımladı.

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TÜİK tarafından yayımlanan açıklamaya göre; yıllık enflasyon eylülde yüzde 83.45 oldu. Beklenti enflasyonun yüzde 84.5 gelmesi yönündeydi. Ağustos ayında ise senelik enflasyon yüzde 80.21 olarak duyurulmuştu.

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Öte yandan 2021'in aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117.66 ile ulaştırma oldu. Bunu yüzde 93.05'lik artışla gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

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EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekim ayı enflasyon beklentisi merak konusu oldu. 2022 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

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42 katılımcının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu.

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12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,74 iken, bu anket döneminde yüzde 37,34'ü gördü.

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Öte yandan 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,63 ve yüzde 21,17 olarak gerçekleşti.

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2022 yılı Ekim ayı anket döneminde, 42 katılımcının 12 ay sonrasına yönelik olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,15 olasılıkla yüzde 28,00 – 34,99 aralığında, yüzde 58,94 olasılıkla yüzde 35,00 – 41,99 aralığında, yüzde 15,86 olasılıkla ise yüzde 42,00 – 48,99 aralığında artış göstermesi bekleniyor.

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Ayrıca aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, katılımcıların yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 28,00 - 34,99 aralığında, yüzde 55,26’sının beklentilerinin yüzde 35,00 – 41,99 aralığında, yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 42,00 - 48,99 aralığında olduğu gözlemlendi.

Konuya ilişkin bu ayki anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına dair olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,64 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 26,89 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 22,99 aralığında artış göstereceği düşünülüyor.

Öte yandan aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,24‘ünün beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 33,33‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında olduğu gözlemlendi.

TCMB'DEN YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

2022 için enflasyon tahminini 4.8 puan yükseltildi ve yüzde 65.2 oldu.

2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 19.2'den yüzde 22.3'e çıkarıldı. Böylece senenin 4. toplantısında da enflasyon beklentisi artmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon oranı tüik enflasyon

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