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Ekmeğe gramaj oyunuyla gizli zam!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 10:35
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Bursa’da ekmeğe gizli zam geldi. 250 gramlık ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü. Tek zam gelen ise roll ekmek oldu. 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.

Ekmeğe gramaj oyunuyla gizli zam!

Bursa’da ekmeğe gizli zam geldi. 1 Ocak’tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan satılırken, 15 Mayıs tarihi itibariyle yine 10 liradan ama 200 gram olarak satılmaya başlandı.

Bursa'da Ocak ayında 250 gram olarak üretilen ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, artan maliyetlerden dolayı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs tarihinde bir araya geldi. Alınan karar gereği, fiyatta değişiklik yapılmazken, gramajda indirime gidildi.

GRAMAJLAR DÜŞTÜ

15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak. Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi. 30 liradan satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Zam ekmek
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