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  4. Ekmeğe yeni standart! Artık fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği yazacak... Vatandaş memnun, fırıncılar tepkili

Ekmeğe yeni standart! Artık fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği yazacak... Vatandaş memnun, fırıncılar tepkili

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.08.2024 07:57
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Ekmeğe yeni standartlar getirildi. TSE'nin hazırladığı düzenlemeyle ambalajlı olanlar değil ama fırınlarda dumanı üstünde satılan ekmeklerle ilgili dikkat çeken detaylar var. Artık ekmeğin üzerinde fırın adı, nerede, ne zaman üretildiği yazılı olacak. Söz konusu karar ise fırıncıları memnun etmedi: "Biz zaten günlük, sıcak üretim yapıyoruz, etikete ne gerek var?"

Ekmek satışıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre ekmeğe bazı standartlar getirildi: Kabarıcak, iyi pişecek, fakat yanmış olmayacak, elle temas edilmeyecek, fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği, de üzerinde yazılı olacak.

TÜKETİCİNİN MERAK ETTİKLERİ, ETİKETTE OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte getirilecek kriterleri Türk Standartları Enstütüsü (TSE) belirledi. Ambalajın üzerindeki etikette, tüketicinin merak ettiği her türlü bilgi yer alacak.

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KULLANILAN UN DA YAZACAK

Ambalajlı ekmeğin paketi üzerinde hangi un kullanıldıysa o un yazılacak. Üretildiği tarih, son kullanma tarihi ya da raf ömrü paketin üzerinde bulunacak.

Eğer ürün ambalajsızsa o ürüne el değmemesi için ya kağıda sarılacak ya da poşete koyulacak.

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FIRINCILAR TEPKİLİ

Ekmepe getirilen yeni standartlar tüketicilerden olumlu tepki alırken, fırıncıları ise memnun etmedi.

ATV Haber'e konuşan fırıncı Fehmi Aksünür, "Sıcak sıcak satış varken, soğuk satıştan kim faydalanır? Müşteri rahatça ekmeğini almak ister. Akşamdan kalan ekmeği biz sabah satamayız. Sıcak çıkan ekmeği bekletemeyiz. Kimse almaz." dedi.

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Bir başka fırıncı İshak Atış ise "Biz paket ekmek yapmıyoruz. Ekmek için bir katkı maddesi de kullanmıyoruz" ifadelerini kullanırken, söz konusu etiket düzenlemesinin ekstra da bir maliyet getireceğine de dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ekmek fırın
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