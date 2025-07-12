Ekmeğe zam geldi! Yeni fiyatlar belli oldu, milyonları ilgilendiren haber

Artan maliyetler nedeniyle fırıncılar bir süredir ekmeğe zam gelmesini istiyordu. Buna göre istenen zam İstanbul Ticaret Odası Meclis toplantısında İstanbul'da ekmeğe zam gelmesine karar verildi.

İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM!

Temmuz ayındaki toplantı kararına göre, İstanbul'da 200 gram ekmek yüzde 20 zam ile 15 liradan satışa sunulacak. 1 kilogram ekmeğin tavan fiyatı ise 75 TL olarak belirlendi.

Adalar ilçesi için bu tarifeye ekstra yüzde 10 zam uygulanabileceği kaydedildi. Bu durumda, Adalar’da 200 gram ekmek 16,5 TL’ye kadar satılabilecek.

BELİRLENEN FİYATIN ÜSTÜNE ÇIKAMAZLAR

İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, azami fiyatın üst sınır olduğuna dikkat çekerek, “Firmalar daha düşük fiyatla satış yapabilir ancak belirlenen sınırın üzerine çıkamaz” dedi.

Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:



“Ekmek fiyatları kilogram üzerinden hesaplanıyor. 1 kg ekmek 75 TL olduğuna göre, 200 gram ekmek 15 TL, 240 gram ekmek ise 18 TL olarak satılabilir. Kara fırınlarda 200 gram ekmek üretimi zor olduğundan, genellikle 240 gramlık ekmek tercih ediliyor. Bu da fiyat farkını beraberinde getiriyor.”