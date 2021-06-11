'Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı gelecek?' iddiaları sosyal medyayı karıştırdı!

Birçok kullanıcı, ‘’Ekmeğin 4 TL’’ olacağını öne sürdü. Bazı gazete ve internet sitelerinde çıkan haberlerin ardından ekmeğin 4 TL olacağı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bazıları, iddia ile ilgili tepki gösterirken, bazıları ise esprili paylaşımlarda bulundu.

EMEK 4 TL Mİ OLACAK?

11 Haziran 2021 Cuma günü bazı basın ve yayın kuruluşlarında buğday üretimi ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ekmek fiyatlarının 4 TL’ye yükselebileceği iddia edildi. Ancak konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Bu haberlerin ardından ekmeğin fiyatının 4 TL’ye yükselmesi ihtimali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

EKMEĞE ZAM MI GELECEK?

Sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmaması sebebiyle ekmeğe zam gelmeyecek...

İL İL EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan karara göre, İstanbul'da 240 gram ekmek 1.75 Türk lirasından, 200 gram ekmek ise 1.50 Türk lirasından satılıyor. Ekmeğin kilogram fiyatı ise 6.25 Türk lirasından 7.50 türk lirası olmuştu.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1,50 Türk lirasından satılan 210 gram ekmeğin 230 grama çıkartılarak fiyatının 2 Türk lirasına yükseltmişti. Ticaret ve Sanayi Odası da bunun onaylanmış bir tarife olmadığını vurgulayarak, ceza uyarısında bulunmuştu.