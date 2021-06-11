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'Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı gelecek?' iddiaları sosyal medyayı karıştırdı!

11.06.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ekmeğin 4 TL olacağına dair iddialar, ortalığı karıştırdı. İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatı, 1,5 TL, Ankara’da 250 gram halk ekmek 1,25 TL, İzmir’de ise 200 gram ekmek 1,5 TL’ye satılıyor. Emek fiyatlarının 4 TL’ye çıkacağı iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

'Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı gelecek?' iddiaları sosyal medyayı karıştırdı!

Birçok kullanıcı, ‘’Ekmeğin 4 TL’’ olacağını öne sürdü. Bazı gazete ve internet sitelerinde çıkan haberlerin ardından ekmeğin 4 TL olacağı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bazıları, iddia ile ilgili tepki gösterirken, bazıları ise esprili paylaşımlarda bulundu.

EMEK 4 TL Mİ OLACAK?

11 Haziran 2021 Cuma günü bazı basın ve yayın kuruluşlarında buğday üretimi ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ekmek fiyatlarının 4 TL’ye yükselebileceği iddia edildi. Ancak konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Bu haberlerin ardından ekmeğin fiyatının 4 TL’ye yükselmesi ihtimali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

EKMEĞE ZAM MI GELECEK?

Sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmaması sebebiyle ekmeğe zam gelmeyecek...

İL İL EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan karara göre, İstanbul'da 240 gram ekmek 1.75 Türk lirasından, 200 gram ekmek ise 1.50 Türk lirasından satılıyor. Ekmeğin kilogram fiyatı ise 6.25 Türk lirasından 7.50 türk lirası olmuştu.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1,50 Türk lirasından satılan 210 gram ekmeğin 230 grama çıkartılarak fiyatının 2 Türk lirasına yükseltmişti. Ticaret ve Sanayi Odası da bunun onaylanmış bir tarife olmadığını vurgulayarak, ceza uyarısında bulunmuştu.

'Ekmek 4 TL mi olacak?' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü’nden daha önce yapılan açıklamada, 1 Türk lirası olan 250 gramlık Halk Ekmek fiyatının 1,25 Türk lirası olacağı açıklanmıştı. Yeni fiyatların 'kâr elde etmeden, maliyetine' belirlendiğini vurgulayan Genel Müdürlük, zammın gerekçesi olarak; maya, un, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerdeki yüzde 30'u aşan artışı gösterdi.

Samsun’da 1,25 Türk lirası olan 200 gram ekmeğin gramajının 220 grama fiyatı ise 1,5 Türk lirası olarak belirlenmişti.

Bursa'da market, fırın ve büfelerde 1,5 Türk lirasına satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 230'a yükseltilirken, fiyatı 2 Türk lirası olarak belirlenmişti. Kepekli, çavdarlı ve diğer çeşit ekmeklerin fiyatı da 2,5 Türk lirasından 3 Türk lirasına yükseltilmişti. BESAŞ'ın ürettiği 400 gramlık ekmek ise 1,5 Türk lirasıyken 1,75 Türk lirasına yükseltilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde 200 gram ekmek 1,5 Türk lirasından 240 gram ekmek fiyatı 1.80 Türk lirasına satılıyor.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN O PAYLAŞIMLAR:


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