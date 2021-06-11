'Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı gelecek?' iddiaları sosyal medyayı karıştırdı!

Birçok kullanıcı, ‘’Ekmeğin 4 TL’’ olacağını öne sürdü. Bazı gazete ve internet sitelerinde çıkan haberlerin ardından ekmeğin 4 TL olacağı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bazıları, iddia ile ilgili tepki gösterirken, bazıları ise esprili paylaşımlarda bulundu.
11 Haziran 2021 Cuma günü bazı basın ve yayın kuruluşlarında buğday üretimi ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ekmek fiyatlarının 4 TL’ye yükselebileceği iddia edildi. Ancak konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Bu haberlerin ardından ekmeğin fiyatının 4 TL’ye yükselmesi ihtimali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmaması sebebiyle ekmeğe zam gelmeyecek...
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan karara göre, İstanbul'da 240 gram ekmek 1.75 Türk lirasından, 200 gram ekmek ise 1.50 Türk lirasından satılıyor. Ekmeğin kilogram fiyatı ise 6.25 Türk lirasından 7.50 türk lirası olmuştu.
Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1,50 Türk lirasından satılan 210 gram ekmeğin 230 grama çıkartılarak fiyatının 2 Türk lirasına yükseltmişti. Ticaret ve Sanayi Odası da bunun onaylanmış bir tarife olmadığını vurgulayarak, ceza uyarısında bulunmuştu.
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü’nden daha önce yapılan açıklamada, 1 Türk lirası olan 250 gramlık Halk Ekmek fiyatının 1,25 Türk lirası olacağı açıklanmıştı. Yeni fiyatların 'kâr elde etmeden, maliyetine' belirlendiğini vurgulayan Genel Müdürlük, zammın gerekçesi olarak; maya, un, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerdeki yüzde 30'u aşan artışı gösterdi.
Samsun’da 1,25 Türk lirası olan 200 gram ekmeğin gramajının 220 grama fiyatı ise 1,5 Türk lirası olarak belirlenmişti.
Bursa'da market, fırın ve büfelerde 1,5 Türk lirasına satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 230'a yükseltilirken, fiyatı 2 Türk lirası olarak belirlenmişti. Kepekli, çavdarlı ve diğer çeşit ekmeklerin fiyatı da 2,5 Türk lirasından 3 Türk lirasına yükseltilmişti. BESAŞ'ın ürettiği 400 gramlık ekmek ise 1,5 Türk lirasıyken 1,75 Türk lirasına yükseltilmişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesinde 200 gram ekmek 1,5 Türk lirasından 240 gram ekmek fiyatı 1.80 Türk lirasına satılıyor.
Ekmeği 4 Tl’ye vereceklermiş. Allah’tan fırıncıyız kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz???? pic.twitter.com/tYiXT9N9pl— Havvanur (@havvanur_ildamm) June 11, 2021
Ekmeği 4 TL'ye almaya çalışıyorumdur! pic.twitter.com/i2bEDP6w0A— İlhan Dilek ® (@ilhandiilek) June 11, 2021
Ekmeği 4 TL’ye ulaşmış görünce bende evde ekmek bulamayıp chesee mi kek yiyeyim dedim ???? pic.twitter.com/47HZFgiSO1— ????????̧????ℊ̆???????????????????? (@c_g_t_y_y) June 11, 2021
Ekmeği 4 TL'ye...varsayımla dolduruşla milleti galeyana getirme bu tagi açan kişi,o kadar da değil hani— LEVENT (@Zagortenay1980) June 11, 2021
Ben şu an iktidar olsam fırınlara destek çıkıp ekmeği 50 kuruş yapar ekmeği 4 TL ye diye ayağa kalkanların oylarını toplardım, tek ekmeğin fiyatını ölçüt kabul etmek enayiliktir, dövize vurulsa ekmek zaten 4 tl fln olması gerekiyo— TC.128 (@mehmet_le) June 11, 2021
Ekmeği 4 tl ye almayin arkadaşim ekmek yoksa pasta yeyin :/— €¥T ¥€£!Z (@YelizTumkaya) June 11, 2021
Ekmeği 4 TL’ye alacağıma İstanbul’un göbeğine tandır yaparım— F. (@uyuyabilmek2) June 11, 2021
1 tl’ lik Ekmeği 4 TL'ye alacakmışız diye algı yapan da ne bileyim! Hangi hayal aleminde yaşıyor merak ediyorum..— Fatma Gökçe ???????? (@bygokcefatma) June 11, 2021
Ekmeği 4 TL’ye yiyeceksek bankalar yakında ekmek kredisi vermeye başlar. pic.twitter.com/62UDWybJC9— Rumeysa Gülşen (@glsnrumeysa) June 11, 2021
Burcu Esmersoy formda kalabilmek için ekmek yemiyodu. Biz ise Ekmeği 4 TL’ye alamayacağımız için yiyemiyeceğiz pic.twitter.com/nwPHauR7gk— Adnan Bıçakçı (@AdnanBicakci36) June 11, 2021
Ekmeği 4 TL'ye alabilecek kaç vatandaş var bu ülkede?— ÖzLeM (@1919_Nutuk) June 11, 2021
Ekmeği 4 TL'ye alacakmışız ülkede buğday kıtlığı mı var?? pic.twitter.com/8LeVPXTLFD— Pikaçumsu. ???? (@lionsevdaa) June 11, 2021
Ekmek 4 TL olduğu zaman— K.ÇELEBİ (@celebi_kahraman) June 11, 2021
Ekmeği 4 TL'ye yiyeceğimiz gün
Tamda böyle olacağız
O gün ne diyecekler acaba ? pic.twitter.com/qPOnzgK4Yu
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