Ekmek 7.5 lira mı olacak? Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı

İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7,5 TL'ye yükseleceği iddia edildi. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama son dakika açıklaması geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.

Balcı, "Ekmekte 7.5 kira gibi bir rakam Aralık'ta da gündemde değil ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.

