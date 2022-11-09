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  4. Ekmek 7.5 lira mı olacak? Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı

Ekmek 7.5 lira mı olacak? Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı

09.11.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak' iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam Aralık'ta da gündemde değil ocakta da gündemde olmayacak" dedi.

İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7,5 TL'ye yükseleceği iddia edildi. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama son dakika açıklaması geldi.

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Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.

Balcı, "Ekmekte 7.5 kira gibi bir rakam Aralık'ta da gündemde değil ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.

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Zam ekmek

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