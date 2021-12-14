Ekmek fiyatlarına yeni zam yolda!

Fırıncılar, un fiyatlarının son birkaç ayda yüzde 100 oranında artması ve maliyetlerinin çoğalmasından dolayı 2,5 lira olan ekmeği 3,5 liradan satmaya başlamıştı. Yılbaşından itibaren 2,5 liradan satılan ekmeğe zam bekleniyor

İstanbul’da 230 gram ekmek 2,5 liradan satılırken, bazı fırınlar fiyatları yükseltti. Fiyat artışı yapan fırınlar ekmeği 3,5 liradan satıyor. Ekmeği 2,5 liradan satan fırınlar ise, yılbaşında zam bekliyor.

"YILBAŞINDA ZAM BEKLİYORUZ"

Ekmeği 2,5 liradan sattıklarını belirten fırıncı Yaşar Sandal, “Yılbaşında ekmeğe zam bekliyoruz. Bazı ilçelerde ekmek 3 lira olmuş durumda. Hatta 3,5 lira yapanlar bile oluyor. Bu fiyata satanlar zarar etmemek için satıyorlar. Şu anda ekmeği 2,5 liradan satıyoruz ancak zarar ediyoruz. Un fiyatlarında bir artış söz konusu, devletimizden bununla ilgili bir denetleme yapmasını bekliyoruz. Yılbaşında ekmeğin 3,5 lira olmasını bekliyoruz” dedi.

EKMEK SATIŞLARINDA AZALMALAR OLDU

Ekmek fiyatlarının artmasından dolayı günlük satışlarda azalmalar yaşadıklarını belirten Sandal, “5 ay önce ekmek 2 lirayken, üç bin ekmek satıyordum. Şimdi ekmek 2,5 lira oldu, günde 2 bin ekmek yapıyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)



