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Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Bakanlık'tan açıklama! Ekmek ve un fiyatlarında son durum

01.06.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek ve un fiyatlarına zam gelip gelmediği merak edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığından ise konuyla ilgili açıklama geldi. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) un regülasyon uygulamalarına Haziran ayından itibaren tekrar devam edilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Peki ekmek fiyatlarına zam mı geldi? İşte ekmek ve un fiyatlarında son durum...

Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Bakanlık'tan açıklama! Ekmek ve un fiyatlarında son durum

Ekmek ve un fiyatlarına zam geldiği söylentilerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. Toprak Mahsulleri Ofisinin regülasyon uygulamalarına 2022 yılı Haziran ayından itibaren tekrar devam edilmesinin uygun görüldüğü ifade edilirken, gelişmenin detayları merak ediliyor.

EKMEK VE UN FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Toprak Mahsulleri Ofisi yaptığı açıklamada"Bu kapsamda fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından un fiyatlarında aşırı fiyat artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığının gözlenmesi üzerine konu ile ilgili açıklama yapıldı.

TMO aracılığıyla geçen sene un regülasyon çalışmasıyla unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafına ulaşması sağlandığı hatırlatılan açıklamada, "Ülkemiz buğday üretimi 2022 yılında hava koşullarının da olumlu gitmesiyle geçen yılın yüzde 10,5 üzerinde 19,5 milyon ton, toplam hububat üretiminin de geçen yılında geçen yılın yüzde 15,7 üzerinde 36,9 milyon ton olması beklenmektedir. Buğday ve arpa hasadı lokal olarak başlamış olup hasat edilen yerlerde verimin geçen yılın üzerinde olduğu müşahede edilmektedir." denildi. Fakat gelinen noktada buğday hasadının yapıldığı Haziran-Ağustos dönemi için piyasada un fiyatlarında aşırı fiyat artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığının gözlendiğine dikkati çekilerek şunlar söylendi:

"Yapılan bu spekülasyonların tüketicilerimizi olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli değerlendirmeler birlikte yapılarak, TMO'nun un regülasyon uygulamalarına Haziran ayından itibaren tekrar devam edilmesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir. Piyasalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yakından takip edilmeye devam edilecek olup piyasa istikrarına yönelik gereken tüm tedbirler alınacaktır."


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