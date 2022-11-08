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Ekmek zammı İBB’ye takıldı: Önce ‘aptal’ dedi, şimdi de Halk Ekmek’i hedef aldı: ‘Fakire 3 TL'ye satıyor’

08.11.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek zammı tartışması gündeki sıcaklığını korurken yeni bir tartışmanın fitili daha alevlendi. Ekmek fiyatlarını 7,5 lira yapmak isteyen İstanbul fırıncıları İBB'nin halk ekmeğinin zammın önündeki engellerden biri olarak değerlendirdi. ‘Ekmek yiyenlere ‘aptal’ diyerek şok bir çıkış yapan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar bugün de, "Halk ekmek bizi perişan etti, fakire 3 liraya satıyor" ifadelerini kullandı.

Ekmek zammı İBB’ye takıldı: Önce ‘aptal’ dedi, şimdi de Halk Ekmek’i hedef aldı: ‘Fakire 3 TL'ye satıyor’

Bu yıl birçok kez zamlanan ekmek fiyatları yeni yıl öncesi yüzde 30 daha arttırılarak 7,5 liraya satılmak isteniyor. Geniş yankı bulan bu talep sonrası Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fırıncının kullanacağı unun sübvanse edildiğini, bakanlık olarak görevlerini yaptıklarını dile getirdi. Ancak diğer girdi maliyetlerini sebep gösteren sektör temsilcileri ekmek fiyatlarına zam talebinde ısrarlı.

Ekmek fiyatı 7,5 TL mi olacak? Açıklama geldi Ekmek fiyatı 7,5 TL mi olacak? Açıklama geldi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'girdilerden' dert yapıp ay sonuna kadar zam yapmalarının kaçınılmaz olduğunu savunurken, bu sabah katıldığı FOX TV canlı yayınında ‘Halk Ekmek' fiyatlarını eleştirdi. Kolivar, "Halk ekmek bizi 1,5 - 2 senedir perişan etti. Hele bu son açılan fabrikadan sonra ekmek adedini günlük 1 milyon 700 bine çıkardılar" diyerek dert yandı.

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“FAKİRLERE 3 LİRAYA SATIYORLAR”

Sunucu İlker Karagöz, ucuz Halk Ekmek’ten dert yanan Kolivar’a, "Ama vatandaş da ucuz ekmek istiyor' deyince Kolivar, “Eskiden her tarafa ortalama ekmek dağıtırlardı. Şimdi fakir bölgeler ucuz 3 liralık ekmeği yığıyorlar. Zengin bölgelere de paket ve çavdar tam buğday ekmeklerini yığıyor. Zengin bölgede felaket para kazanıyor” diyerek şaşırtan bir yorumda bulundu.

Kolivar, dün akşam Habertürk TV'de yaptığı açıklamalarla da milyonlarca kişiyi şaşırtarak, ekmek yiyenlerin ‘aptal’ olduğunu söylemişti.

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HALK EKMEK ZAM YAPMAMA KARARI ALMIŞTI

İstanbul’da faaliyet gösteren fırıncıların zam talebine karşın İstanbul Halk Ekmek 'zam yapmama' kararı almıştı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, “Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.


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