Ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi

Denizli'de Haziran 2021’de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlanarak 2 lira 50 kuruşa yükseltilmiş oldu.

İKİNCİ KEZ ZAMLANDI

Haziran 2021’de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlanarak 2 lira 50 kuruşa yükseltilmiş oldu. 2021 yılbaşında 1 lira 25 kuruştan satılan simit, son artışla 1 yılda yüzde yüz zam görmüş oldu. 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise 80 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan simit, 90 gramı 2 lira 50 kuruştan satılacak.( İHA)



