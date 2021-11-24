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Ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi

24.11.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi. Simit fiyatları 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren tanesi 2.5 TL'den satılmaya başlanacak. Haziran 2021’de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlandı.

Ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi

Denizli'de Haziran 2021’de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlanarak 2 lira 50 kuruşa yükseltilmiş oldu.

İKİNCİ KEZ ZAMLANDI

Haziran 2021’de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlanarak 2 lira 50 kuruşa yükseltilmiş oldu. 2021 yılbaşında 1 lira 25 kuruştan satılan simit, son artışla 1 yılda yüzde yüz zam görmüş oldu. 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise 80 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan simit, 90 gramı 2 lira 50 kuruştan satılacak.( İHA)

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