Ekmek 4 TL mi oldu? Ekmeğe zam mı gelecek? İddiaların ardından açıklama!

Ekmeğin 4 lira olacağının iddia edilmesinin ardından zam iddialarına yanıt Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan geldi. Peki ekmek 4 TL mi oldu?

EKMEĞE ZAM MI GELECEK?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam gelip gelmeyeceği sorularına yanıt verdi. Ekmeğin 4-5 lira olacağı yönünde çıkan iddialar sonrası Balcı, yazılı açıklamasında, bugün bazı gazetelerde "Ekmek 4 liradan satılacak", "10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak" başlıklı haberlerle kamuoyunda infial yaratılmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükselişin söz konusu olduğunu açıklayan Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık."



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