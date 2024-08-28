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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı... Dezenflasyon süreci devam ediyor!

28.08.2024 17:03
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Orta Vadeli Program gündemiyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Bu yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı... Dezenflasyon süreci devam ediyor!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Orta Vadeli Program gündemiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından ise açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, haziran ayı itibarıyla dezenflasyon sürecinin başladığı ve devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir. İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımlar değerlendirilmiştir. Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden ve önümüzdeki hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP’ye ilişkin hazırlık çalışmalarımız katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de devam etmiştir.

OVP hazırlık sürecinde özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, akademi dünyası dahil ilgili paydaşlarla görüşülmüş; ayrıca bakanlıklarımız da kendi alanlarında ilgili kuruluşlarla istişarelerde bulunmuştur. Bugün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında son aşamaya gelen OVP çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Uyguladığımız OVP’nin olumlu sonuçları pek çok alanda alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda;

  • Bu yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir.

  • Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir.

  • İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir.

  • İstihdamımız artmaya devam ederken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmektedir.

  • İyileşen uluslararası rezervler ve düşen kredi risk primi ile beraber makrofinansal istikrarımız güçlenmektedir.

  • Yüksek miktardaki deprem harcamalarına rağmen, bütçe açığı öngörülenden daha düşük seviyede gerçekleşmektedir.

  • Programımızın oluşturduğu güven ortamı ile beraber, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı sürmektedir.
    Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda;

2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durum ele alınmıştır. Eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP’nin temel politika hedefleri görüşülerek, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklükleri değerlendirilmiştir.

Kamu kesimi ve özel sektör için öngörülebilirliği güçlendirmesini hedeflediğimiz OVP’de yer alacak kurala dayalı ekonomi politikaları koordinasyon ve uyum içerisinde uygulanacaktır. Enflasyonda belirgin bir iyileşme ile kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini güçlendirecek, finansal istikrarı sürdürecek, halkımızın refahını ve satın alma gücünü yükseltecek, aktif sanayi politikalarına destek olacak ilave politikalar görüşülmüştür.

Ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek üzere; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, işgücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanları ele alınmıştır.

Temel hedefimiz, ülkemizin dinamik ekonomisi, genç nüfusu, nitelikli işgücü, güvenilir iş ve yatırım ortamı, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi, altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla elde ettiği konumunu daha da pekiştirmektir. Hazırladığımız OVP ile bu hedefe ulaşacak politikaları ve atılacak adımları takvimlendirerek güçlü bir irade ile hayata geçireceğiz"

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ekonomi Cevdet Yılmaz OVP kararları
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