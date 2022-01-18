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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama! 2022’de enflasyon baskıları azaltılacak

18.01.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda, son dönemde dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile enflasyon ve belirleyicilerinin değerlendirildi. Kur geçişkenliğinin etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında bu çerçevedeki baskıların azaltılmasına yönelik tedbirler üzerinde duruldu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama! 2022’de enflasyon baskıları azaltılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile geçen ay detayları kamuoyuyla paylaşılan Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararlara ilişkin gelişmeler istişare edildi.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 20 Aralık 2021'den bu yana alınan kararlara ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, ilerleme durumları ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar da ele alındı.

Toplantıda, 2021'in son çeyreğine ilişkin açıklanan göstergelerin büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, 2021 yılı reel GSYH büyümesinin yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Toplantıda ayrıca, küresel emtia fiyatları ve küresel enflasyondaki yüksek seyir ile gelişmiş ülkelerin para politikalarındaki gelişmelerin ülke ekonomisine etkileri ele alındı.

Son dönemde genel anlamda dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, 2021 yılı ilk üç çeyreğinde Türkiye ekonomisinin iç ve net dış talebin pozitif katkı sağladığı güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiği değerlendirildi.

Enflasyon ve belirleyicilerinin de değerlendirildiği toplantıda, 2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu ele alındı.

'KUR GEÇİŞKENLİĞİNİN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ'

Diğer yandan kur geçişkenliğinin etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında bu çerçevedeki baskıların azaltılmasına yönelik tedbirler üzerinde duruldu.

Kurulundan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 20 Aralık 2021'den bu yana alınan kararlara ilişkin gelişmeler ele alınmış, ilerleme durumları değerlendirilmiş ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. Toplantıda, 2022 yılında dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin ve sonuçlarının takip edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur."

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 4'üncü toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez katıldı. (AA)


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