Ekonomi Reform Paketi nedir? İşte Ekonomi Reform Paketinin içeriği

Koronavirüs ile mücadele döneminde yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından, normalleşme sürecine hazırlık amacı ile oluşturulan Ekonomi Reform Paketi gündemde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Özellikle yükselen döviz kurlarının ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden Ekonomi Reform Paketi’nin içeriğini araştırmaya başladı. Peki, Ekonomi Reform Paketi’nde neler var? İşte, ayrıntılar…

EKONOMİ REFORM PAKETİ İÇERİĞİ

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan İstihdam maddeleri şöyle:

Mesleki Eğitim Merkezleri’inde çalışan gençlerin motivasyonunu artırmak amacı ile kalfalık ücretleri yükselecek.

İl il sektörel beceri haritaları oluşturulacak

Geleceğin mesleklerini desteklemek amacı ile İŞKUR desteklerinde yeni revizyonlar uygulanacak

Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programları destekelencek

Mikro ve küçük ölçekli firmalara destek sağlanacak

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan Kamu Maliyesi maddeleri şöyle:

Şeffaflık ve hesap verebilirlik artırılacak.

Dönem sermayeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan sermayeler kapatılacak ve Meclis denetimi kapsamına alınacak