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Ekonomi Reform Paketi nedir? İşte Ekonomi Reform Paketinin içeriği

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 00:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın detaylarını paylaştığı Ekonomi Reform Paketi’nin içeriği ise en çok merak edilen konulardan oldu. Peki, Ekonomi Reform Paketi’nde neler var? İşte, detaylar…

Ekonomi Reform Paketi nedir? İşte Ekonomi Reform Paketinin içeriği

Koronavirüs ile mücadele döneminde yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından, normalleşme sürecine hazırlık amacı ile oluşturulan Ekonomi Reform Paketi gündemde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Özellikle yükselen döviz kurlarının ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden Ekonomi Reform Paketi’nin içeriğini araştırmaya başladı. Peki, Ekonomi Reform Paketi’nde neler var? İşte, ayrıntılar…

EKONOMİ REFORM PAKETİ İÇERİĞİ

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan İstihdam maddeleri şöyle:

Mesleki Eğitim Merkezleri’inde çalışan gençlerin motivasyonunu artırmak amacı ile kalfalık ücretleri yükselecek.

İl il sektörel beceri haritaları oluşturulacak

Geleceğin mesleklerini desteklemek amacı ile İŞKUR desteklerinde yeni revizyonlar uygulanacak

Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programları destekelencek

Mikro ve küçük ölçekli firmalara destek sağlanacak

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan Kamu Maliyesi maddeleri şöyle:

Şeffaflık ve hesap verebilirlik artırılacak.

Dönem sermayeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan sermayeler kapatılacak ve Meclis denetimi kapsamına alınacak

Bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamaları sınırlandırılacak.

Kamuda taşıt alımı, kiralaması temsil ve ağırlama gibi harcamalara sınırlamalar uygulanacak

Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan Enflasyon maddeleri şöyle:

Dijital Tarım Pazarı oluşturulacak.

Gıda Bankacılığı sistemi cazip hale getirilecek.

Sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.

Tarım ürünlerinde aracılık maliyeti düşürülecek, Hal yasası çalışmaları hızlanacak

Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak

Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan Finansal sektör maddeleri şöyle:

Salgının olumsuz etkilerinin şimdiden önüne geçilecek

Bankacılık sektörünün aktif kalitesini iyileştirmek

Girişim Sermayesi Fonları kurulacak

Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmesi için kaynak kullanımı desteği süresiz hale getirilecek.

Katılım finans sektörünün gelişimi hızlandırılacak

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