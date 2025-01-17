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Ekonomi yönetimi peş peşe açıklama yaptı! Rakam verdiler, yeni hedefleri açıkladılar

17.01.2025 15:00
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcılar Anketi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz" sözlerini kullandı. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Eskişehir'de enflasyon ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Ekonomi yönetimi peş peşe açıklama yaptı! Rakam verdiler, yeni hedefleri açıkladılar

Bugün Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Anket sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden anketi değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek'in X hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.
Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.
Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli.
Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz"

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programının güveni artırdığını belirtti. Enflayonda beklentilerin iyileşme yönünde olduğunu kaydeden Yılmaz, Piyasa Katılımcıları Anketi ile ilgili şunları söyledi:
"Enflasyonda iyileşen beklentiler, programa güvenin arttığını ve geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor. Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz. Rezervlerimiz 160 milyar doların üzerinde, KKM geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında. Enflasyon oranı gerilerken, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamımız artmaya devam ediyor. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar içinde, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı sosyal refah için çalışmaya devam edeceğiz."

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BAŞKAN KARAHAN ESKİŞEHİR'DEYDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) konuk oldu. Merkez Bankası Başdanışmanı Dr. Mahmut Günay, Başdanışman Dr. Halil İbrahim Aydın, Genel Müdür Dr. Rıdvan Günel, Genel Müdür İsmail Özkan ve Genel Müdür Fırat Bora Taş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü ve Eskişehir’in iş insanları da yer aldı.

ETO Başkanı Metin Güler, işletmelerin maliye yönetiminde problem yaşadıklarını belirterek aynı zamanda enflasyon ile mücadelede atılan adımların umut verdiğini de kaydetti. Güler, paradaki sıkılaşma politikasının gevşemesiyle birlikte tüccar ve sanayicinin finansman sorununa çözüm beklediklerinin altını çizdi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan burada yaptığı konuşmada reel sektörü yakından takip ettiğini kaydetti.

Başkan Karahan, atılan adımların olumlu sonuç verdiğini belirterek ekonomik iyileşme için yapılanların sonucunu alarak daha iyi bir seviyeye gelineceğini söyledi.
Enflayonun yüzde 75'lere ulaştığını ancak atılan adımlar ile enflasyonun düştüğünü belirten Karahan ocak ayndaki beklentinin olumlu olduğunun da altını çizdi.
Yıl sonu enflasyon hedeflerine de değinen Karahan, yıl sonunda %25 civarına, 2026 yılında ise 10’lu rakamlara düşürmeyi istediklerini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, taleplerdeki dengelenmenin fiyatlardaki baskıyı azalttığını kaydetti. MB rezervlerinin arttığını da dile getiren Karahan, politika faizinin şartlar uygun olduğu sürece düşeceğini kaydetti.
Kaynak: AA-EkonomimBu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Merkez Bankası
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